Armengol titubea y salta con el “fango” acorralada por una llamada de Koldo

La presidenta del Congreso no sabe cómo responder en el Senado ante la conversación con la trama que señala la Guardia Civil en la que Koldo lamentaba “tu consejero nos está bloqueando”

La presidenta del Congreso y ex presidenta de Baleares, Francina Armengol, tenía su turno en la comisión de investigación del Senado sobre la compra de mascarillas donde una vez más ha negado que avalara a la empresa de la trama del llamado caso Koldo para otros contratos. Eso sí, Armengol ha titubeado y no ha sabido contestar a un senador de Vox que le recordaba que la Guardia Civil apunta a una llamada con Koldo García en la que éste le reprochaba que “tu consejero nos está bloqueando”.

Francina Armengol, ante esa aseveración, se ha quedado dubitativa unos segundos y luego ha saltado con los clásicos del sanchismo “no sé qué fuentes de información tienen, será de un pseudomedio” y que “son como la máquina del fango”. El senador de Vox, Ángel Pelayo, ha contestado visiblemente molesto que “no me venga aquí a hablar de fango para no responder, soy una persona íntegra, no me insulte” y que la llamada de Koldo García a la que aludía “la indica a la Guardia Civil".

Francina Armengol ha negado a negado asimismo que el certificado que realizó el Gobierno de Baleares a la empresa vinculada a la trama Koldo por la compra de mascarillas sirviera como aval para que otros organismos como Puertos del Estado o ADIF contrataran con esta sociedad.

“No dice nada más de si la mascarilla está bien o no. Ese no es el objetivo de este certificado, que es un certificado técnico que se tiene en todas las administraciones públicas. Es absolutamente falso que eso sirva de aval”, ha insistido.

Sobre si las mascarillas que le vendió a Baleares la trama Koldo eran válidas, la presidenta del Congreso se ha defendido con que “el Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo precisa que este material no filtra como una FFP2 pero eso no quiere decir que sea una mascarilla fake ni que no sirva" y que las guardó como stock.

Francina Armengol, pese a no reconocer la llamada con Koldo García, sí admite que lo conocía como asesor del por aquel entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con el que habló para el cierre de los Puertos y aeropuertos, y se escuda sobre los contratos que no podía controlar todo lo que se compraba porque estaba encima de lo que le competía como presidenta de Baleares.