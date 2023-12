Moncloa desvela la gran pregunta de la reunión de PSOE y Junts: ¿quién paga?

Representantes de PSOE y Junts se han reunido este sábado cerca de Ginebra (Suiza) para abordar los acuerdos que han permitido la investidura de Pedro Sánchez, como la ley de amnistía.

A cuentagotas. Así van desvelando desde el Gobierno y el PSOE, en la cada vez más difusa línea que los separa en tanto en cuanto a la rendición de cuentas -hace ocho semanas que en en la sede del PSOE, en Ferraz, no conceden una rueda de prensa-, las incógnitas que todavía sobrevuelan la primera reunión entre los negociadores de Pedro Sánchez y los de Carles Puigdemont.

Así, este pasado sábado, en Ginebra (Suiza), con verificador incluido -o, como lo llaman desde el PSOE, acompañante diplomático- se celebró la primera reunión entre el PSOE y Junts para avanzar en los acuerdos que alcanzaron para investir a Pedro Sánchez. Se trató, tildan fuentes del PSOE, de "una reunión de trabajo".

Además, avanzan, Francisco Galindo, el diplomático salvadoreño que medió entre los socialistas y los independentistas catalanes de Junts, no será el elegido para las próximas reuniones que el PSOE mantenga con ERC. Será otro. Y todavía se desconoce su nombre.

Una de las principales dudas sobre los encuentros producidos no solo fuera de España sino que, también, de la Unión Europea -en Suiza- entre el PSOE y Junts, es ¿quién está pagando los gastos directos e indirectos que de tales reuniones se derivan? ¿Hay alguna partida de gasto que sufrague el Gobierno de España?

Dos troncales preguntas que ya tienen su respuesta. Tal y como ha conocido ESdiario de fuentes del Gobierno de Pedro Sánchez, todos los gastos están siendo costeados a nivel de partido político, no a nivel de Gobierno. "No tenga ninguna duda", responde a este periódico una solvente fuente del Ejecutivo, "es una reunión entre partidos y todo se está costeando entre los partidos [PSOE y Junts]", asevera. "Pero ninguna duda, no tenga ninguna duda", incide la persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez consultada por este periódico.

En todo caso, cabe destacar, aunque las reuniones se estén financiando a nivel de partido exclusivamente, parte de ese dinero procede de todos los españoles. Ya que una fuente -muy importante- de la financiación del PSOE, Junts y ERC, al igual que el resto de partidos políticos, proviene de las subvenciones públicas, tal y como se regula en el artículo 2 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos.

Más allá de ya haber dado una respuesta a esta incógnita, y en aras al afán de transparencia que manifiesta poseer el PSOE, los de Pedro Sánchez todavía tienen muchas preguntas por desvelar: ¿qué papel real posee el verificador? ¿En qué porcentaje está el PSOE, partido de Gobierno, sufragando los gastos? ¿Qué se está acordando en las reuniones suizas?