A pesar del clamor, Montero avisa: se aferrará al cargo pase lo que pase

La ministra de Igualdad descarta dejar este puesto si el PSOE acaba probando sin acuerdo la reforma de su ley del solo sí es sí, que ya ha rebajado las condenas a casi 400 agresores sexuales

A pesar de haber creado una nueva brecha, y bien grande, en el Gobierno de coalición y, sobre todo, a pesar de beneficiar a casi 400 agresores sexuales gracias a la ley que ella misma ha impulsado, a Irene Montero ni se le pasa por la cabeza dimitir. Así lo ha afirmado este viernes la ministra de Podemos, que ha descartado que vaya a dejar su puesto pase lo que pase.

Es un clamor, para todos los que no son acérrimos a Montero, la petición de su salida del Gobierno como respuesta a lo que está provocando la ley del solo sí es sí. A pesar de ello y de que ha quedado demostrado, hasta ellas mismas lo han reconocido, que sabían lo que iba a ocurrir, la encargada de Igualdad ha confirmado en una entrevista en RNE que seguirá al frente de su ministerio aunque el PSOE finalmente presente en solitario la reforma de su norma estrella: "Mi obligación en un momento difícil es dar la cara y estar ahí, y proteger el principal avance feminista".

ENTREVISTA | @IreneMontero, ministra de Igualdad, sobre la ley del 'solo sí es sí'



"Tenemos discrepancias en cómo reformar y si podemos mantener el consentimiento como eje [...] Si las diferencias se trasladan al Parlamento yo seguiré peleando"

Acerca de la posibilidad de que el PSOE hiciera la reforma finalmente sin contar con ellos, ha señalado que "es un escenario posible, ya que tienen los números si pactan con el PP; no me gustaría volver a las penas de las violencia y la intimidación".

ENTREVISTA | @IreneMontero, ministra de Igualdad, sobre la reforma de la ley del 'solo sí es sí':



"No me gustaría que el PSOE pactase con el PP y volver al esquema de penas de la violencia y la intimidación y por eso me estoy dejando la piel"

Las negociaciones entre los socios del Ejecutivo continúan y la ministra admite que todavía están lejos del acuerdo. Una de las conclusiones que se pueden sacar de todo este lío es que, por un lado, a la parte socialista le molesta Podemos y que, por el otro, la formación morada no está contenta con sus socios porque aseguran que han cedido a la presión de la derecha. Difícil no hacerlo con tantas víctimas que se han visto perjudicadas por las rebajas de las condenas a sus agresores.

Montero ha admitido que sigue existiendo una "fuerte discrepancia" entre los socios de Gobierno, aunque confía en alcanzar ese acuerdo. Para ello, todo hace indicar que tendrán que hacer lo que precisamente echan en cara al PSOE: ceder a sus presiones. De hecho ha confirmado que las posiciones aún están lejos.

Acto de Unidas Podemos el próximo domingo

Por otro lado, también ha aprovechado para hacer publicidad del acto que Unidas Podemos ha preparado este próximo domingo para seguir defendiendo la ley del solo sí es sí. Un acto en el que la ministra estará arropada por sus personas de confianza y que podría llegar a verse como un pulso desde el bando socialista del Gobierno.

En esta cita, que llevará el título de '¿Consentiste o no? Solo sí es sí', asegura que van a defender la necesidad de mantener el debate sobre la reforma.

Vamos a pelear para que el consentimiento siga siendo el eje central de la #LeySoloSíesSí, y no vamos a dar ni un paso atrás ante quienes quieren frenar el avance en derechos de las mujeres.

Nos vemos este domingo con @IreneMontero, @VickyRosell, @IrantzuVarela y @olympeabogados



— Ione Belarra (@ionebelarra) February 2, 2023

"No podemos quedarnos paradas cuando se pone en duda que el consentimiento esté en el centro de la ley. Se pueden subir las penas, pero eso no tienen que hacer cambiar la definición o subtipos en función de si hay violencia o no", ha expresado Montero en referencia a la cita del domingo.