Puigdemont se queda sin inmunidad: él y sus amigos no pueden evitar la pataleta

El Parlamento Europeo ha decidido retirar la inmunidad a los eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí como paso previo para su procesamiento por el Tribunal Supremo. Ahora que esa decisión ha sido avalada por el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), Pablo Llarena, juez encargado del caso, puede emitir nuevas euroórdenes para que sean detenidos y entregados a España para que responda por su participación en el 'procés'.

La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), pero ese recurso no tiene efecto suspensivo por lo que podrían ser entregados sin necesidad de esperar a conocerse la decisión final. Por el momento, Puigdemont ha anunciado que presentará un recurso de casación, para el que tiene un plazo de dos meses. Como era de esperar, pataleta contra la decisión y comunicado en Twitter para mostrar su desacuerdo.

Res no s’acaba, ben al contrari. Tot continua. Presentarem recurs al TJUE, i defensarem fins al final els nostres drets fonamentals, que són també els drets fonamentals dels catalans i els europeus. Amb el mateix esperit del primer dia, treballant per guanyar la llibertat.…

"Nada se acaba, todo lo contrario. Todo sigue. Presentaremos recurso en el TJUE, y defenderemos hasta el final nuestros derechos fundamentales, que son también los derechos fundamentales de los catalanes y los europeos. Con el mismo espíritu del primer día, trabajando por ganar la libertad.

Ciertamente que hemos trabajado duramente para obtener otra sentencia, pero también estábamos preparando el camino a seguir en caso de que el resultado fondo lo que hoy se ha comunicado. Y estamos listos para seguirlo desde ahora mismo. Tenemos dos meses para presentar el recurso a la máxima instancia judicial europea, que después dispondrá de seis meses para tomar una decisión.

Sin embargo, hoy la disidencia política está más amenazada en Europa. Las minorías políticas que defiendan causas que incomoden a los estados tendrán, si esta sentencia no se revierte, mayores dificultades para ejercer sus derechos"

No ha sido el único, ya que compañeros independentistas suyos como Pére Aragonés, Jordi Turrull, Míriam Nogueras o Dolors Bassa han mandado su apoyo a Puigdemont, remarcando que todavía queda camino por delante para que pase lo que debería haber pasado hace mucho: que Puigdemont responda ante la justicia española.

El meu suport i del Govern al president Puigdemont i als diputats Comín i Ponsatí. Davant la repressió, seguim defensant que organitzar un referèndum no és delicte, sinó un dret democràtic per a tots els pobles. Com diu el president @KRLS, queda camí a Europa. Al vostre costat!