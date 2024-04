El hermano de Pedro Sánchez gana 73.000€ al año de tus impuestos... Y no declara

David Sanchez Pérez-Castejón, enchufado por el PSOE en la Diputación de Badajoz, sigue cobrando del erario público pese a vivir en Portugal y no pagar impuestos en España

En plena campaña de la Renta, cuando el Gobierno además ha prometido primas a los inspectores de Hacienda para recaudar más a los ciudadanos del IRPF -es decir, exprimirles más a impuestos-, resulta que hay un ciudadano en especial que no va a pagar ni IRPF ni Patrimonio, ahorrándose una buena cantidad de dinero: el hermano de Pedro Sánchez, David Sanchez Pérez-Castejón. Y lo mejor de todo es que no pagará en España, pero para cobrar de las arcas públicas no tiene problema.

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha señalado que David Sánchez Pérez-Castejón, músico y director artístico de profesión, cobra 55.760 euros de salario más 17.724 euros de Seguridad Social, por lo que le cuesta a la Diputación de Badajoz gestionada por el PSOE unos 73.485 euros anuales que pagan los extremeños de sus impuestos.

Sin embargo, pese a cobrar más de 73.000 euros del erario público, el hermano de Pedro Sánchez tiene su residencia fijada en Portugal y está exento por tanto de pagar IRPF y Patrimonio en España, por lo que las arcas españolas dejan de ingresar unos 70.000 euros, ya que David Sánchez Pérez-Castejón además tiene un patrimonio de dos millones de euros con tres pisos y un millón en acciones.

🔹El PP pregunta a Gallardo por qué el hermano de Pedro Sánchez no está obligado a hacer la declaración de la renta cuando gana más de 55.000 euros de la Diputación de Badajoz@JoseAngel_SJ



🔗 NOTA DE PRENSA: https://t.co/p6qPc1ZXxX pic.twitter.com/4t7ZOm70Ns — Partido Popular de Extremadura (@ppextremadura) April 18, 2024

El PP de Extremadura indica que el hermano de Pedro Sánchez “tuvo un proceso de selección donde la entrevista personal la realiza una diputada socialista, le financiaron 133.000 euros por una actuación de ópera que solo tuvo un pase, y tiene una declaración pública donde manifiesta no estar obligado a presentar el IRPF de los años 2021 y 2022. Algo no cuadra porque cobra más de 55.000 euros al año”.

“El presidente de la Diputación de Badajoz, el socialista Miguel Ángel Gallardo, debe dar la cara por decencia política. Es inadmisible que un cargo directivo del Gobierno de Gallardo, cobrando fondos públicos, no estuviera tributando en nuestro país. Es inmoral”, destaca el portavoz popular José Ángel Sánchez Juliá sobre David Sánchez Pérez-Castejón.