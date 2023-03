El dardo de Rufián a Yolanda Díaz a cuenta de Sumar y la unión de la izquierda

“Espero que no lo negocie como la reforma laboral, sino tendremos 44 listas”, suelta el portavoz de ERC preguntado por las negociaciones de la vicepresidenta con Podemos

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha terciado en la polémica entre la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y su negociación con Podemos para lograr una candidatura de unidad de la izquierda bajo el proyecto de Sumar, y lo ha hecho para lanzar un dardo envenenado a Yolanda Díaz.

No es ningún secreto que Gabriel Rufián se lleva muy bien con las ministras podemitas del Gobierno como Irene Montero, a la que ha defendido en varias ocasiones, pero por si quedaban dudas el portavoz de ERC ha verbalizado su posición con un zasca hacia Yolanda Díaz en plena guerra Podemos-Sumar.

Gabriel Rufián ha expresado que “hay dos cosas que la izquierda no se puede permitir, una es el robar y otra la desunión” y a continuación ha indicado que “a Yolanda Díaz le pido que no negocie esto como la reforma laboral, porque entonces no tendremos dos o tres listas, sino que tendremos 44 o 45”. “Y espero que además en la lista no esté Garamendi -presidente de la CEOE-”, termina su dardo el portavoz de ERC.