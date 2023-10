El PSOE sigue con su "por España" y los de Feijóo alucinan: "Ya ni disimulan"

El PSOE está en plena campaña para blanquear la amnistía. De "en el nombre de España" de Pedro Sánchez pasamos a los "hechos desgarradores" de Isabel Rodríguez. El PP no da crédito.

La Moncloa está inmersa en una total campaña para blanquear el último gran cambio de opinión de Pedro Sánchez. Un eslogan rimbombante discurre tras otro, todos ellos deliberados y pormenorizadamente pensados, para hacer olvidar que "la amnistía no entra dentro de la Constitución", palabras textuales de Pedro Sánchez, que se unen a la contundente afirmación que el líder del PSOE expresó en Al Rojo Vivo de La Sexta: "No han tenido [los independentistas] la amnistía y no van a tener un referéndum de autodeterminación".

Finalmente ocurrió todo lo contrario. Ahora, como por arte de magia, la amnistía, para el PSOE, sí entra dentro de la Constitución y, desde luego, algunos independentistas catalanes sí gozarán del olvido de sus delitos -o amnesia-, lo que precisamente significa tal medida de gracia.

“En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña”, ha anunciado Pedro Sánchez este sábado ante el comité federal del PSOE. Y es que, según el mismo Sánchez que afirmaba que la amnistía no entra dentro de la Constitución, "Cataluña ya está lista para el reencuentro total".

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha querido ir todavía un paso más allá en el impostado relato del Ejecutivo para justificar el cambio de opinión en torno a la amnistía y ha asegurado en la mañana de este lunes que se debe "pasar página de los hechos desgarradores" que se vivieron hace seis años en Cataluña. Es más, según la también ministra de Política Territorial, el Gobierno ha conseguido "que allí donde había un problema territorial se hayan dado pasos muy importantes que han mejorado la convivencia entre catalanes y que se haya normalizado las relaciones institucionales entre la Generalitat y el Gobierno".

"El fin justifica los medios", responden los de Feijóo

En el Partido Popular, tal y como ha podido comprobar este periódico, están atónitos con lo que era la crónica de una amnistía anunciada. Sobre todo por los mantras seleccionados por el PSOE para ahora defenderla.

"Lo que ya está pactado por parte de Pedro Sánchez con los independentistas no legitima aquello que no se ha hecho en las urnas", asegura la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien acusa al presidente del Gobierno en funciones de pactar una amnistía a cambio de una investidura, por la "ambición de un español que perdió las elecciones por permanecer en el poder".

Además, la número dos del PP llama a la sociedad a movilizarse "por tierra, mar y aire" para combatir "lo que está fuera del marco constitucional, moral y ético", y a seguir rebelándose "para que en su nombre no se impulse la amnistía". "No nos van a callar", sentenció esta mañana Cuca Gamarra.

Pedro Sánchez ya ni disimula.



Su palabra no tiene valor porque para él lo único que tiene valor es mantenerse él en el poder.



Otras fuentes de Génova sostienen a ESdiario que, ante la "propaganda" del PSOE para blanquear la amnistía, "los españoles no se tragan que Cataluña y el conjunto de España estén mejor ahora que en el año 2017".