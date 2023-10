El presidente del Senado carga contra Sánchez y los suyos por su desplante

Pedro Rollán cataloga de "insulto a la inteligencia" las criticas que está recibiendo por el Gobierno de que los 'populares' están utilizando la Cámara Alta para hacer oposición.

La "incomprensible ausencia" de Pedro Sánchez y su Gobierno en la Comisión General de las Comunidades Autónomas sigue trayendo cola. En esa Comisión de la Cámara Alta, Pere Aragonés, en nombre de la nación catalana, humilló a un Estado español que no fue defendido por el Gobierno de España, que no compareció a la cita. Así, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha catalogado esa ausencia como "una falta de respeto".

En una entrevista en el programa 'Parlamento' de RNE, el presidente del Senado ha evitado calificar si fue una equivocación o no la ausencia del Gobierno, aunque sí que ha insistido en que fue una "absoluta falta de respeto" que no acudiera a escuchar a los presidentes autonómicos, todos del PP, salvo el catalán Pere Aragonés. La ausencia total de un Gobierno, el de Sánchez, abrumado por la presencia del presidente de la Generalitat, que no dudó tanto en defender la amnistía como el avance hacia la independencia de Cataluña, ha hecho decir a Rollán que "algunos silencios empiezan a ser clamorosos".

🔴 Intervención de la presidenta @IdiazAyuso en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del @Senadoesp.#ComisiónSenado pic.twitter.com/banHBcBNNZ — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) October 19, 2023

"En la sociedad española es muy habitual escuchar conversaciones en torno a algunas preguntas que a día de hoy no tienen respuesta y esa ausencia de información, esa desinformación está provocando inquietud y qué mejor manera que el Gobierno pudiera haber participado", ha apostillado Rollán. Y es que para el presidente del Senado, la Comisión General de las Comunidades Autónomas del pasado jueves sirvió para ver "dos modelos bien distintos", con un debate que ha calificado de "enriquecedor" ante el "peaje" de la amnistía que, según ha dicho, están reclamando las formaciones independentistas para investir a Pedro Sánchez.

Rollán además ha calificado de "insulto a la inteligencia" las criticas que está recibiendo por el Gobierno y el PSOE de que los 'populares' están utilizando la Cámara Alta para hacer oposición al Gobierno. "El problema es que en función de los resultados, si estos no son favorables al Gobierno de España, bueno, pues lo que se plantea de alguna forma es que se produce una instrumentalización", ha denunciado el presidente del Senado.

El relato y Armengol

Pedro Rollán también se ha pronunciado sobre la decisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de no poner aún fecha a la sesión de investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, mientras que fijó un día para la de Feijóo veinticuatro horas después de recibir el encargo del Rey. "Está teniendo un trato desigual, no es una crítica, es un relato, una crónica", ha proclamado Rollán al respecto, que ha pedido que no exista "discrecionalidad" de ningún tipo.