Zapatero intenta defender las mentiras de Sánchez y naufraga estrepitosamente

El expresidente ha provocado la sonrisa en la cara de un Carlos Alsina que no daba crédito a las palabras de su entrevistado. Un Zapatero que también ha justificado la amnistía.

Como no podía ser de otra forma, José Luis Rodríguez Zapatero ha salido de nuevo en defensa de Pedro Sánchez y ha dejado un par de momentos que han retratado al expresidente socialista. Y es que en su intento de besar el suelo que pisa Pedro Sánchez ha dado un par de explicaciones para justificar sus últimas decisiones que no han pasado desapercibido para su entrevistador. Un Carlos Alsina que en algunas ocasiones no ha podido evitar la sonrisa y en otras discutir con el político.

Uno de los momentos sin duda más destacables ha sido cuando Zapatero ha intentado defender las mentiras incontables de Sánchez: no pactaré con Podemos, no pactaré con los independentistas, no pactaré con Bildu… y así una lista interminable. O la última: la amnistía. En ese afán de intentar blanquear las negociaciones con los separatistas catalanes, el expresidente del Gobierno ha utilizado el famoso eufemismo de “cambios de opinión” y ha provocado la sonrisa de un Alsina que no daba crédito.

🗣️Zapatero: "Cuando se está en el Gobierno, si hay que cambiar de opinión se cambia".



👇Así ha sido la entrevista del expresidente con Alsinahttps://t.co/1cF4XsEIUU pic.twitter.com/FKuMv9TkjP — Onda Cero (@OndaCero_es) October 16, 2023

“Quien no cambia de opinión no piensa”, ha expresado Zapatero citando un libro, a lo que Alsina le ha contestado: “¿Y quien cambia de opinión todas las semanas en qué piensa?”, a lo que el expresidente ha continuado con su defensa de Sánchez.

Defensa acérrima también la que ha hecho Zapatero del tema de moda. Y es que para el exsecretario general del PSOE no es una medida inconstitucional y se ha mostrado plenamente a favor de la misma para solucionar el conflicto político en Cataluña.

Zapatero, obligado a rectificar ante Alsina por el Estatut

🗣️Zapatero niega que dijera que "estaba satisfecho" con la sentencia sobre el Estatut.



🔴El expresidente del Gobierno ha protagonizado un rifirrafe con Carlos Alsina a cuenta de la sentencia del TC sobre el Estatut catalán.



👇Sigue la entrevista en directo… pic.twitter.com/de7gwcRGtg — Onda Cero (@OndaCero_es) October 16, 2023

Otro de los momentos que ha dejado la entrevista de Zapatero en Onda Cero ha sido el rifirrafe con el presentador de ‘Más de Uno’ precisamente a raíz de esos “cambios de opinión”. En este caso concreto con uno del propio expresidente y también relacionado con Cataluña: el Estatut y la sentencia del Tribunal Constitucional al respecto.

Zapatero ha negado en un principio que dijera que "estaba satisfecho" con la sentencia sobre el Estatut dictada por el alto tribunal, a lo que Alsina no ha dudado en negárselo hasta que el socialista ha acabado reconociendo su error.