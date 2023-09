La DANA hace estragos: imágenes impactantes del temporal que azota España

La DANA está azotando con fuerza gran parte de la península, en especial el sureste e interior peninsular. La zona centro, en concreto la Comunidad de Madrid y la comarca de La Mancha toledana, y Tarragona se llevan la peor parte este domingo y están en alerta roja desde primera hora de la tarde. La lluvia, el viento, el granizo, las fuertes rachas de viento y las inundaciones están causando numerosos problemas.

La zona donde más daños ha provocado el temporal ha sido en esa provincia de Cataluña. En la localidad de Alcanar se llegaron a alcanzar más de 200 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Cerca, en el municipio de Santa Bárbara, el torrente de agua ha dejado estas imágenes grabadas por los preocupados vecinos.

Carreteras cortadas, líneas férreas interrumpidas, bajos de viviendas, túneles y viviendas anegadas, son algunos de los efectos causados por las fuertes trombas de agua en gran parte de España. Y todo ello, en plena operación retorno de las vacaciones de agosto.

Yendo hacia Madrid. Me salto una alerta en el teléfono por lluvia ☔ la primera vez q me salta,ahí van mis niños camino a casa. pic.twitter.com/t0BPTsmR54

También situación preocupante en Madrid -incluida el área metropolitana- y en la citada comarca toledana, de ahí que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior haya ampliado este domingo la alerta por lluvias intensas y tormentas, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En la región madrileña a la zona sur, oeste y las Vegas, el Corredor del Henares y la sierra se ha sumado al aviso que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había lanzado para las Comunidades autónomas de Aragón, Navarra, País Vasco, La Rioja, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Castilla y León.

En todas estas zonas podrían se han producido precipitaciones de alta intensidad, mezcladas con granizo, con 120 litros por metro cuadrado en 24 horas y, localmente, en 12 horas. Dichas cifras suponen batir el récord alcanzado en septiembre de 1972 en la capital de España, al poder caer en un día la misma cantidad de agua esperada para 6 meses.

El susto que me acabo de dar???? Me ha empezado a pitar el móvil a muerte y me ha salido este aviso😵‍💫 Parecía una aleeta por terremoto o algo SOS #lluvia #madrid #ALERTA pic.twitter.com/2mvSsqQj1Z