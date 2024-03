Sánchez paga con dinero público a una influencer de Twitter para promocionarse

Mr Handome es una asesora del PSOE en el Congreso, contratada por el PSOE en el Congreso un año después de poner en marcha la cuenta y con un sueldo de 47.668 euros anuales

"Mi género porno favorito es Pedro Sánchez en Bruselas y no lo sabía". Era el 2 de noviembre de 2020 y una cuenta de la por aquel entonces Twitter y ahora X, el usuario @pdrsnche, o Mr Handsome, se daba a conocer con fuerza en la red social apenas medio año después de su creación. Una cuenta en apariencia inocua, pero que como desveló en su momento el periodista Joan Guirado y recordó nuestro subdirector Benjamín López, no lo es: se trata de un perfil pagado por el presidente y por el PSOE con dinero público para promocionarse.

Esta cuenta, como publicó @joanguirado hace tiempo, está pagada. Sánchez se autopiropea comprando estos tuits pagados por cierto con dinero público. Otra vergüenza que añadir al interminable listado de vergüenzas de Sánchez https://t.co/oIXts5ZtJn — Benjamín López (@benjalh1971) March 9, 2024

Tras la cuenta de Mr Handsome aparece Montserrat Gusano Liébana. @pdrsnche ha estado vinculada al PSOE desde julio de 2021 y se ha convertido en una influencer del aparato sanchista gracias a sus más de 82.000 seguidores en la red social, que por supuesto incluye a lo más granado del soclalismo, incluyendo a la Presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Gusano comenzó a trabajar para el PSOE en 2021, cuando la cuenta llevaba abierta desde marzo de 2020, en plena pandemia. Tras la reestructuración del Gobierno en julio de 2021 se abrieron dos plazas en el departamento de redes sociales del PSOE y la directora de Comunicación del PSOE, Maritcha Ruiz Mateos, contactó con Mr Handosome a través de X para ofrecerle el trabajo. Desde entonces comenzó a llevar las redes sociales del partido, además de mantener la cuenta que le había convertido en influencer de izquierdas.

No es un trabajo mal pagado, ni mucho menos. El salario de Gusano es público y como tal aparece en el portal de transparencia del Congreso. 47.668 euros anuales por vanagloriar al presidente del Gobierno en todo lo que hace, con un cargo de 'asistente técnico'.

Entrevista mentirosa e hilarante

Curiosamente, Mr Handsome fue entrevistada en 2022, un año después de estar contratada por el PSOE, y no tuvo inconveniente en mentir. El medio sanchista The Huffington Post la entrevistó y le hizo la siguiente pregunta. "¿sabe Pedro Sánchez de la existencia de Mr. Handsome?". Y la respuesta que casi escribe el propio medio es hilarante. "A grandes rasgos, la respuesta es sí. Señala que, cuando la cuenta empezó a crecer, le inquietaba que el contenido pudiese no gustarle al presidente del Gobierno. Es consciente de que hace humor blanco pero que “al final toca un tema que puede resultar molesto”: “La línea entre lo que hace gracia y lo que puede generar rechazo es muy fina e intento navegar ese equilibrio. Además qué, coño, ¡Estamos hablando del presidente del Gobierno! A veces lo pienso y me da un poco de vértigo”.