Moncloa ningunea a Page y resta mérito a su mayoría absoluta

Moncloa no acepta de buen grado que la única victoria mayoría absoluta de un barón del PSOE sea precisamente la de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, el dirigente más crítico con Sánchez, casi el único que se ha atrevido a hablar -que no a actuar- contra las políticas y los pactos del presidente del Gobierno.

Ya no sólo es que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, haya tardado 24 horas en felicitar a Page, como el mismo presidente electo de Castilla-La Mancha confirmó. Lo más llamativo se ha producido en una entrevista a María Jesús Montero en la Cadena Ser. La ministra de Hacienda ha restado todo el mérito al resultado de Page achacándolo meramente a “una cuestión de política aritmética”.

Según dice Montero, Page se ha beneficiado de que “la configuración del parlamento en Castilla-La Mancha es radicalmente distinta al resto” y cree que “si existiera este mismo modelo en Extremadura, por ejemplo, probablemente tendría mayoría absoluta el señor Fernández Vara”.

Lejos de reconocerle algún mérito o de aceptar que su distanciamiento verbal respecto a Sánchez y el Gobierno pueden tener que ver en el resultado de Page, considera que la gestión que ha hecho en Castilla-La Mancha “no se diferencia de la política que han hecho el resto de candidatos autonómicos”.

Tanta es la inquina que destilan las palabras de Montero que ni siquiera ha sido capaz de llamar mayoría absoluta al resultado obtenido por Page a pesar de que eso es lo que ha sido (17 escaños de 34). La ministra se refiere a esa mayoría como “mayoría suficiente”. Asegura que al líder socialista en Castilla-La Mancha le beneficia la ley electoral que premia “a la lista más votada” y "por eso Page ha obtenido una mayoría suficiente”.

El análisis de María Jesús Montero de los resultados electorales no se limita solo a ningunear a Page. A pesar de que la inmensa mayoría de las encuestas pronosticaban algo parecido a lo que sucedió el domingo, reconoce que el Gobierno no esperaba este desenlace del 28M.

María Jesús Montero: "Los resultados no han sido buenos para el PSOE y no nos los esperábamos. Hay que asumirlo. No han sido conforme a nuestras expectativas" pic.twitter.com/jbfw4j3X8H