El mensaje de Pablo Iglesias sobre el sueldo de Irene Montero que le estalla

“Lo que cobran los eurodiputados es una cosa vergonzosa, que se puedan meter 6.500 euros al mes en la cuenta”, indicaba el fundador de Podemos sobre lo que ahora cobra su mujer

La hemeroteca es uno de los peores enemigos de la izquierda, y si no que se lo digan a los dirigentes de Podemos y todo lo que criticaban de lo que ellos llamaban casta hasta que llegaron a las instituciones y acabaron haciendo eso mismo que desdeñaban. El enésimo ejemplo es el sueldo de eurodiputado que ahora cobrará Irene Montero tras sacar dos escaños en las elecciones europeas pero que hace unos años su propio marido y fundador de Podemos, Pablo Iglesias, calificaba de “vergonzoso”.

Irene Montero en su nuevo escaño en el Parlamenrto Europeo puede llegar a cobrar 10.075 euros brutos mensuales -7.853 euros netos- más unos 4.000 en dietas. Un montante de unos 12.000 euros, uno de los mejores cargos pagados de la política española. La candidata de Podemos no ha renunciado en nada de este sueldo -y eso que los podemitas llegaron prometiendo que nadie cobraría más de tres sueldos mínimos al mes- y lo más curioso, el propio Pablo Iglesias ponía el dedo en la “barbaridad” del salario de eurodiputado.

Hace ocho años, a @PabloIglesias le parecía una vergüenza y una barbaridad que los eurodiputados cobrasen 6.500€ al mes. Su mujer va a cobrar ahora 15.000€ al mes más dietas. pic.twitter.com/YTzKEO0scL — Mi otro yo 🇪🇸 (@Miotroyo2parte) June 16, 2024

“A mí lo que cobran los eurodiputados me parece una cosa vergonzosa, que eurodiputado se pueda meter al mes 6.500 euros al mes en la cuenta cuando la mayor parte de los ciudadanos de su país no llega ni a mil es una barbaridad”, señalaba taxativo Pablo Iglesias en un cara a cara en televisión que protagonizó con el ex líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

Pablo Iglesias continúa su argumentación indicando que “3.500 euros en términos absolutos no me parecen una barbaridad, pero si la mayoría de los ciudadanos están cobrando mil euros nosotros tenemos que ser un ejemplo, y es verdad que eso no soluciona los problemas, pero eso es una actitud, es una manera de decir que si la mayor parte de mi país no se puede ir de vacaciones yo no puedo cobrar 4.000 euros”, expresaba el fundador de Podemos. Ahora su mujer y cabeza de lista de Podemos, Irene Montero, es la que precisamente va a cobrar 12.000 euros ¿Le seguirá pareciendo a Pablo Iglesias vergonzoso y una barbaridad?