Picardo, a río revuelto, aplaude que Sánchez siga: "Es bueno para Gibraltar"

Día de felicitaciones para Pedro Sánchez y su continuidad en La Moncloa se aplaude también ... en Gibraltar. El ministro principal del Peñón, Fabian Picardo, ha celebrado que el presidente del Gobierno finalmente no haya presentado su dimisión, considerando que es "bueno" para Gibraltar y también para la "política decente".

En un mensaje en X, el político laborista se ha mostrado "encantado" con la decisión de Sánchez. "Obviamente es bueno para Gibraltar", ha valorado.

I am very pleased Pedro Sanchez has decided to stay on as Prime Minister of Spain. This is obviously good for Gibraltar. It is also good for decent politics. It is good for those who believe, as I do, that it is right to stand and fight for what is right and what is true in the… pic.twitter.com/liIvoEcgAR