La renovación imposible del CGPJ: Sánchez y Feijóo discrepan en los tiempos

Feijóo exige ahora a Pedro Sánchez que la reforma de la ley del CGPJ y la renovación del órgano se produzcan simultáneamente. Desde el Gobierno piden primero la renovación y luego "diálogo".

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, propuso este martes en una entrevista en COPE renovar el CGPJ y cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial de forma simultánea "en consonancia con lo que reclama la Unión Europea", asevera.

Este lunes, el portavoz del PP, Borja Sémper, anunció que han endurecido su posición para renovar el CGPJ: primero reformar la ley y luego proceder a su reforma. "Si no hay reforma en los términos en los que hemos planteado no habrá reunión, vamos a reformar la Ley y ya luego hablamos", incidían a inicios de esta semana fuentes de Génova consultadas. "Si no hay reforma, no hay renovación", reiteraban, y exigían al PSOE "una garantía más allá de decir que van a renovar la ley" para sentarse a hablar. La total "desconfianza" del PP "con Pedro Sánchez", es la justificación que desde el número trece de la calle de Génova alegan.

El objetivo de Pedro Sánchez no es renovar el CGPJ sino controlarlo.



Hay que modificar la ley para garantizar la independencia judicial y renovar el Consejo.



Tengo un compromiso de regeneración institucional en nuestro país que, después de este Gobierno, es imprescindible. pic.twitter.com/y3wxKyWs2x — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) December 5, 2023

En la mañana de este martes, sin embargo, el líder del PP rebajó ligeramente su propuesta al PSOE para alcanzar el entendimiento: acceden a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y renovar el CGPJ al mismo tiempo.

“Creo en la independencia judicial. Voy a hacer todo lo posible por la regeneración institucional de mi país. Es necesario y, después de Sánchez, imprescindible”, remarcó Feijóo en COPE. Aboga, así, por aprobar un proyecto de ley que culmine en la renovación del CGPJ a través de un pacto público entre los dos partidos.

El PSOE exige al PP renovar el CGPJ primero

Por su parte, desde el Gobierno de Pedro Sánchez inciden a este periódico que "primero es urgente renovar el CGPJ". Y no hay otra posibilidad que valoren desde La Moncloa. "Primero renovación, cumplimiento de la legalidad y después se podrá dialogar", aseveró Pilar Alegría, la ministra portavoz del Ejecutivo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

#EnDirecto | Pilar Alegría, sobre el CGPJ: "Yo ya no sé qué más tiene que suceder para que el PP cumpla. ¿Qué mensaje envía a la ciudadanía? Los ciudadanos cumplen la ley, pagan sus impuestos y el PP tiene que cumplir la Constitución" pic.twitter.com/aDUdkf19gG — Europa Press (@europapress) December 5, 2023

"La posición de este gobierno es la común con la Unión Europea", añadió Pilar Alegría, esto es, "la renovación del CGPJ y el cumplimiento de la Constitución" y "posteriormente se podrá dialogar"; consideran desde el Gobierno, "es improrrogable, hay que cumplir la Constitución". "Ya no sé qué más hay que hacer para que el PP cumpla con su obligación legal", remarcan desde La Moncloa.

En cuanto a la llamada que Pedro Sánchez hará a Feijóo para proponerle la negociación de la renovación del CGPJ, destacan fuentes de La Moncloa a ESdiario, "se producirá próximamente", aunque todavía "no hay fecha" porque "estamos esperando a que el PP digiera bien lo que dijo Reynders", inciden fuentes solventes del Gobierno a este periódico.