Leguina da la cara por Ayuso y se defiende de los que le acusan de "pesetero"

El que ha sido el único presidente de la Comunidad de Madrid del PSOE asegura que aceptó su nuevo cargo sin saber el sueldo que trae consigo y defiende a la que le ha propuesto para el mismo

Fue una de las noticias de este lunes: el Partido Popular propone a Joaquín Leguina como miembro de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Un golpe de efecto de Isabel Díaz Ayuso contra el socialismo al optar por el ex presidente del PSOE de la región madrileña -el único de la historia- como opción para este cargo. Pronto salieron a la palestra los detractores tanto de Ayuso como de Leguina para atacar principalmente al segundo, que recordemos fue suspendido en militancia del PSOE en 2022.

Este martes el veterano político ha dado la cara tras ser uno de los protagonistas de la jornada del lunes. Tras pasar en la misma tarde del lunes por La Mirada Crítica de Ana Terradillos, en la mañana del martes ha sido el turno de hacerlo en Espejo Público con Lorena García, ya que Susanna Griso está de vacaciones de Semana Santa.

En esta entrevista Leguina ha defendido a Ayuso a raíz de la campaña que está sufriendo por la imputación de su pareja, Alberto González, por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental asegurando que “no le salpican” ya que no tienen relación jurídica sino sentimental”.

Me preocupa lo que le pueda afectar a Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, pero no conozco a su pareja. Que la justicia haga lo que tenga que hacer con él. Ayuso no tiene relación jurídica con este señor, la tiene sentimentalmente

Además, Leguina tiene claro donde nace y desde donde se está orquestando esta campaña contra la máxima dirigente de la Comunidad de Madrid: “Es evidente que Sánchez no tiene aprecio a Ayuso. Se ha metido con su hermano, con su padre y ahora con su pareja. Hay que tener un poco de respeto”. Dicho esto también ha querido dejar claro que tampoco le gusta que se meta a Begoña Gómez en la ecuación por el hecho de ser la mujer del presidente del Gobierno ni que Ayuso se exponga tanto, afirmando que "también saca el revólver de vez en cuando" por lo que ha pedido un "poco más de cuidado" para las personas que representan instituciones como ella.

Responde a los que le llaman “pesetero”

El principal reproche que achacan a Leguina es el sueldo que va a cobrar como miembro de la Cámara de Cuentas regional. Un organismo que está formado por siete consejeros, de los cuáles dos son de la oposición. Son cinco por lo tanto los propuestos por el Partido Popular y entre esos cinco está Leguina. Cargo que lleva aparejado un sueldo de más de 100.000 euros al año.

El que fuera presidente de la Comunidad de Madrid durante 12 años (de 1983 a 1995) asegura que se ha enterado del suelo después del nombramiento: “Dije que sí y de lo que voy a cobrar me he enterado por los medios. Yo no conocía las condiciones económicas”. Reconoce que el sueldo “no está nada mal” aunque tendrá que renunciar a la “buena pensión” que recibe ahora mismo.