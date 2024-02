El PP reta a Sánchez con unos Presupuestos en duda: "Es su responsabilidad"

Los de Feijóo critican que el Gobierno no se quiera sentar a negociar con el PP la senda de déficit y confirman que votarán "no" en el Senado. Se complica la aprobación de los Presupuestos.

Se le complica, todavía más, la legislatura a Pedro Sánchez. "El PP rechazará los objetivos", ha confirmado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, este lunes en una rueda de prensa anticipando lo que ocurrirá en el debate de la senda de estabilidad que se celebrará este miércoles en el Senado.

La senda de estabilidad y el techo de gasto (que no se vota, lo decide el Consejo de Ministros) que la acompaña asientan las bases sobre la que se construyen los Presupuestos, por lo que su previsible rechazo retrasará aún más unas cuentas que deberían haber entrado en vigor el pasado el 1 de enero. Eso si es que se llegan a aprobar los Presupuestos de este año 2024.

Nuestra política económica nada tiene que ver con la del Gobierno, que cada vez que puede sube un impuesto.



Exigimos al Gobierno que ayude a los españoles.



-Deflactación del IRPF

-Bajar el IVA de luz, carne, pescado y conservas

-Eliminación del impuesto de producción de energía pic.twitter.com/g5u3IwE1X0 — Partido Popular (@ppopular) February 5, 2024

Tal y como está previsto, al no salir adelante en el Senado la senda de estabilidad -ante la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta-, el Gobierno ahora tendrá que presentar una nueva senda de gasto en el Consejo de Ministros para, posteriormente, volver a pasar por el Congreso y el Senado.El retraso, pues, ya es significativo.

La justificación al "no" de los populares es clara. "No ha habido ningún tipo de variación al respecto en cuanto a la posición y la propuesta que se lleva. Y no hay que olvidar que lo que se vota es lo que sustenta la política económica del Gobierno de España, una política económica con la que el PP no está de acuerdo", subrayó Cuca Gamarra, la secretaria general del partido.

Las exigencias del PP a Sánchez

A pesar del "muro" que Pedro Sánchez ha instaurado en contra del PP, por el "beneficio de los españoles", justifican, los populares se muestran dispuestos a negociar la senda de estabilidad si se cumplen una serie de exigencias que ha detallado el vicesecretario de Economía, Juan Bravo. En síntesis tales exigencias incluyen la deflactación de la tarifa del IRPF, la bajada del IVA de la luz y el gas, la rebaja del IVA de la carne, el pescado y las conservas y la eliminación del impuesto sobre la producción de energía.

El Gobierno y su extrema debilidad parlamentaria sólo consiguieron aprobar sus objetivos de estabilidad presupuestaria con cesiones a sus socios independentistas.



En el Senado esto no va a ocurrir: el Partido Popular tiene mayoría absoluta.



🎙️@AliciaGarcia_Av pic.twitter.com/qgecAjHTCj — Partido Popular (@ppopular) February 5, 2024

A esto añade la exigencia de "compartir" los objetivos de déficit entre Estado y comunidades autónomas, ya que actualmente la mayoría del margen es para la administración central; respeto para la autonomía fiscal de las regiones y la dotación de un fondo en favor de las autonomías para atender la sanidad, la educación y las políticas sociales.