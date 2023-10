Reunión Sánchez y Feijóo: el PSOE comienza a blanquear la palabra "amnistía"

A pesar de que Pedro Sánchez no le pronunció la palabra "amnistía" a Feijóo durante la reunión, Patxi López afirmó que no sabe "si habrá o no amnistía todavía", dejando la puerta abierta.

"No he conseguido que Pedro Sánchez pronunciara la palabra amnistía, he tenido la misma suerte que ustedes", reconoció Alberto Núñez Feijóo a ESdiario tras su reunión con Pedro Sánchez en el marco de la investidura del socialista. No hay manera. El líder del PSOE tan solo, mínimamente, pronunció "amnistía" una vez y -exclusivamente- al lado de Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. "Debe ser que no estaba von der Leyen a su lado y no vio la necesidad de pronunciarla", bromeó el líder de los populares.

A pesar de todo, el blanqueo de la amnistía ya ha comenzado en el PSOE. Por lo que pueda pasar. "Yo sí que se la pronuncié y le dije que aprobarla [la amnistía] sería un error histórico y Sánchez me contestó que no lo creía", aseveró con estupor Alberto Núñez Feijóo. El candidato del PSOE a revalidar la presidencia del Gobierno no considera, en suma, aunque no le guste pronunciarla, que aprobar una ley que -literalmente- olvide los delitos cometidos por los que directa e indirectamente participaron en el procés catalán "no es un error" ni, por extensión, atenta contra el principio de igualdad de todos ante la Ley, un principio troncal en cualquier Estado de Derecho. No lo cree. A diferencia de tantos expertos juristas. "Me dijo [Sánchez] que había que avanzar en la reconciliación con Cataluña", reiteró Feijóo.

Más claro en el blanqueo fue, sin embargo, el portavoz de Pedro Sánchez en el Congreso. Le ha tocado el papel difícil. Él sí ha pronunciado la palabra amnistía y, más que eso, dejó totalmente abierta la posibilidad de que el PSOE apruebe una Ley de amnistía y que, además, se llame de amnistía. "Yo no sé si habrá o no Ley de amnistía todavía, Feijóo le pidió a Sánchez que conteste sobre algo que no se sabe", aseguró Patxi López en rueda de prensa.

Pedro Sánchez, convencido de que será Presidente

Ahora sí que ya no hay duda. Estamos ante la crónica de una amnistía aprobada. "Vi con mucha seguridad a Pedro Sánchez de que será investido presidente", incidió, en público y fuera de cámaras, Núñez Feijóo. "Parece que las negociaciones le van bien", añadió el líder del PP.

Es más, según Feijóo, Pedro Sánchez está obsesionado con el fin -ser Presidente- y usará cualquier medio para ello: "Cuando uno está tan obsesionado con el fin es cuando utiliza cualquier medio; no hay límites a los medios para conseguir el fin de la presidencia", concluyó.

Está el candidato socialista tan convencido de que reeditará Gobierno que le pidió, eso sí, a Feijóo que "en la próxima legislatura el PP y el PSOE deben entablar más diálogo", desvela a este periódico una fuente muy próxima al líder del PP.

Feijóo le reclamó a Sánchez nuevas elecciones

Tal y como veníamos avanzando desde hace semanas en ESdiario, la estrategia que el PP seguiría de reclamar una repetición electoral se está materializando.

Feijóo le pidió directamente a Sánchez que se "repitan las elecciones" para que los españoles "valoren con total honestidad y transparencia” las exigencias de los independentistas, esto es, la amnistía y el referéndum de autodeterminación.

Desde el PSOE, lejos de entender que un sustancial cambio de las promesas electorales deben ser refrendadas por los electores, consideran -básicamente- que la propuesta de Feijóo es un chiste: "Hasta que él [Feijóo] no gane las elecciones, estaremos repitiéndolas", se mofó el portavoz del PSOE en el Congreso.

En conclusión, si para algo sirvió la reunión entre Sánchez y Feijóo en el Congreso de los Diputados ha sido para que el presidente del Gobierno en funciones le informara al líder del partido más votado en el 23J, el PP, sobre la situación de los dos españoles desaparecidos en Israel y sobre todo lo relacionado con la Cumbre Europea de Granada. Lo único.