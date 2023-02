No hay vuelta atrás: ruptura total en la coalición por la reforma del sí es sí

La formación de Irene Montero asegura que ya no harán más propuestas y se plantean incluso votar en contra de la reforma de la ley del solo sí es sí en la votación del próximo 7 de marzo.

A pesar de la necesidad de reformar cuanto antes una ley que ha dejado en la calle y ha reducido las condenas, y sigue haciéndolo, a agresores sexuales, PSOE y Podemos no han alcanzado un acuerdo y la propuesta que los socialistas presentaron será votada el próximo 7 de marzo sin los cambios propuestos por la formación morada. De hecho, Irene Montero y compañía podrían incluso votar en contra de la reforma de la ley del solo sí es sí.

Todo apunta a que PP, Vox y la mayoría de partidos de la oposición votarán a favor de la reforma, aún abierta a cambios, que presentó el PSOE en solitario y de forma unilateral pero desde Unidas Podemos empiezan a pensar en la idea no sólo de abstenerse, si no de votar en contra. Y es que la relación entre los socios de Gobierno está rota.

Este martes el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, ha dejado claro que el PSOE no va a dar "más vueltas" con los 'enredos' que achaca al socio minoritario del Gobierno con el 'sí es sí' y les ha instado a presentar nuevas alternativas. La respuesta de Montero, desde los pasillos del Congreso: ya no va a hacer una nueva propuesta para la reforma de la Ley de Libertad Sexual tras las siete alternativas que asegura haber puesto sobre la mesa. Así lo está trasladando el Ministerio de Igualdad y todo apunta que han retado al PSOE a plantear un nuevo texto si no le gustan las que ha intentando impulsar desde esta cartera.

Sin negociar desde que el PSOE registró la reforma

La también dirigente de Podemos ha reconocido que no hay interlocución con el PSOE desde que los socialistas registraron su proposición de ley el 6 de febrero. Dos semanas sin comunicación. Montero sigue insistiendo en que ella no se ha "levantado la mesa" y echa las culpas a sus socios.

En este contexto, ha señalado que al PSOE no le convencen sus ideas de reforma, en Igualdad están "dispuestas a escuchar otras diferentes", eso sí, con la "condición" de que mantengan el "consentimiento en el centro" y no se vuelva a distinguir entre agresiones en función de si hay o no violencia e intimidación.

"Ellos tienen todas nuestras propuestas, si no les gustan, podemos evaluar otras", ha dicho. El próximo 7 de marzo se votará la toma en consideración de la proposición de ley que el PSOE presentó unilateralmente.

Ante la pregunta de Patxi López de si Igualdad realmente está dispuesta a cambiar la ley, la ministra ha abundado en que han propuesto "subir penas, reforzar agravantes y todas las propuestas que permitan dar una respuesta unitaria como Gobierno y con la mayoría feminista". "Si hay voluntad de acuerdo y queremos que el consentimiento siga en el centro, hay muchas opciones técnicas, de sobra", ha concluido.