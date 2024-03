La estrategia que busca Feijóo en Cataluña con Arrimadas: "PP o Puigdemont"

La convocatoria de elecciones en Cataluña ha puesto al equipo electoral de Génova a pleno rendimiento. Ya preparan una potente estrategia para captar a los votantes de Ciudadanos del 2017.

La convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña, para el 12 de mayo, ha trastocado no solo al Gobierno de Pedro Sánchez, cuya consecuencia directa se materializa en desistir a sacar adelante la Ley más importante para cualquier Ejecutivo -y país-, la de Presupuestos, sino también a la oposición: la dirección nacional del Partido Popular ya ha puesto en marcha el diseño de una sólida estrategia para aglutinar, transversalmente, al mayor número de votantes "constitucionalistas", denominan en Génova, posibles.

E Inés Arrimadas, quien fue presidenta de Ciudadanos, podría llegar a jugar un papel fundamental en la campaña electoral catalana. Al menos eso es lo que están persiguiendo en estos momentos desde Génova. Es, en este sentido, tal y como confirman varias fuentes populares a ESdiario, una negociación que están dirigiendo personalísimamente, y sin desvelar detalle alguno, desde las más altas instancias de la dirección nacional del PP.

Pedro Sánchez carga a sus espaldas con demasiadas maletas que le impiden ser útil a su país.



Que las abra todas, muestre lo que hay y, además, que haga las suyas y se vaya.

Así, más allá de que otrora y actuales miembros de Ciudadanos, finalmente -se sigue negociando-, pasen a formar parte de las listas del PP en Cataluña, y que hasta tengan un papel destacado en campaña, el liderazgo actual de Alejandro Fernández no está -todo indica- en cuestión. Son conscientes en Génova de que, uno, el actual líder del PP de Cataluña cosecha un hondo apoyo en la militancia popular catalana y que, dos, no daría tiempo a articular unas primarias para una democrática elección del líder. Sería, en estos momentos, un "melón", denominan algunas fuentes consultadas, que no merece la pena abrir.

Los esfuerzos en Génova, sin embargo, se están focalizando en un fundamental objetivo, esto es, el diseñar una férrea estrategia para concentrar y optimizar los resultados en el 12M catalán. Y el ejemplo de la bonanza de la concentración del voto en torno al PP, recuerdan las fuentes consultadas, es reciente: la mayoría absoluta obtenida por Alfonso Rueda en las pasadas elecciones en Galicia del 18 de febrero.

Aglutinar el voto de Ciudadanos del 2017

"La dicotomía que se presentará en Cataluña será o Puigdemont o el PP", desvelan a este periódico fuentes muy solventes del PP nacional. Y es que los de Feijóo, y aquí reside la clave, incidirán en campaña que el único partido realmente constitucionalista y capaz de concentrar el voto en Cataluña es el PP: "El PSC de Salvador Illa es el PSOE de Pedro Sánchez, el de la Ley de Amnistía inconstitucional", subrayan a ESdiario las mismas fuentes consultadas. El PSC, por tanto, y así lo repetirán en precampaña y campaña por doquier los populares, "ha dejado de ser constitucionalista". "Vamos a eliminar al PSC de la categoría de constitucionalista porque está al lado de Puigdemont", reiteran las solventes fuentes consultadas.

Y es esta lógica la que lleva a Feijóo y a su más cercano equipo a previsualizar el potencial activo que representa Inés Arrimadas. "La estrategia es intentar conseguir para el PP el antiguo apoyo electoral que tuvo Ciudadanos en Cataluña en el año 2017 y, sobre todo, el de las grandes zonas metropolitanas", desvela a ESdiario un destacado popular consultado.

Han analizado desde Génova, para ahora trazar la estrategia, que mucho de ese votante "constitucionalista", subrayan las mismas fuentes, que apoyó a Ciudadanos en el 2017 "se fue para el PSC o para Vox". La meta es, por tanto, atraer a ese apoyo constitucionalista transversal al Partido Popular.

El plebiscito a la Amnistía y el regreso de Puigdemont

Se enfocarán los comicios en Cataluña, también desvelan las fuentes del PP nacional consultadas, como un "plebiscito a la Ley de Amnistía". Y la palmaria evidencia de los efectos de la medida de gracia -más bien de amnesia- promovida por Pedro Sánchez y redactada por los amnistiados, que le permitió llegar a La Moncloa, será el regreso de Carles Puigdemont a España.

En este sentido, reconocen las fuentes populares consultadas por ESdiario, el que el ex presdident de Cataluña, todavía fugado de la justicia española, retorne en campaña electoral a Cataluña -aun con riesgo a ser detenido y puesto en prisión provisional- no hará más que reforzar el mensaje del PP al certificar las consecuencias prácticas de la Ley de Amnistía de Pedro Sánchez y, por extensión, del PSC de Salvador Illa.

Ciertamente, el que se le pueda llegar a aplicar la amnistía, en tiempo y forma, a Carles Puigdemont antes del 12 de mayo dependerá del PP en el Senado: bien puede retrasar o agilizar los trámites para la definitiva aprobación de la norma. Así, la amnesia de los delitos cometidos por Puigdemont también dependerá, evidentemente, una vez que se publique la Ley de Amnistía en el BOE, de la última palabra que la tendrá el juez.

El debate jurídico ante el posible regreso en campaña de Puigdemont

En otro orden de cosas, la posibilidad manifiesta de que Carles Puigdemont pise territorio español en plena precampaña o campaña electoral para las elecciones en Cataluña ha despertado todo un debate jurídico: ¿se le debe detener y poner en prisión provisional o no?

Desde este periódico nos hemos puesto en contacto con varios reputados abogados que han puesto de manifiesto, precisamente, tal discusión. De regresar Puigdemont a España, "daría lugar a una vista para prisión provisional, si es que alguien la pide, de la cual saldría sin cautelares, por motivos obvios: no hay ni delito punible (estará amnistiado) ni riesgo de fuga porque se ha puesto a disposición del tribunal (entre otros requisitos para que no te pongan preventivo)", asegura a ESdiario el abogado penalista Rodrigo García. Y de no estar aprobada definitivamente la Amnistía, añade el abogado, "se aplicará un realismo obvio, no tiene sentido meter en la cárcel a alguien que no va a ir al prisión".

La degeneración de este Gobierno, ni su decadencia, ni su caída será la de España.



Éste es nuestro compromiso.

El abogado Pablo de Palacio, por su parte, explica a este periódico que "si viene a España durante la campaña y aún no se ha aprobado la Ley de Amnistía, automáticamente se procedería a su detención e ingreso en prisión provisional. La ley sólo tendría efectos desde su entrada en vigor, antes los jueces deberían actuar como hasta la fecha aunque la ley estuviera en tramitación".

Coincide con Pablo de Palacio otro abogado consultado, Carlos Cotón, que remarca a ESdiario que "la Amnistía no surtirá efectos hasta que no se publique en el BOE. Así que, en mi opinión, Puigdemont no aparecerá por España sino hasta que la Ley sea tal, y eso solo se producirá con su publicación en el BOE".

En lo que los tres abogados consultados coinciden es en la posibilidad de Carles Puigdemont de poder presentarse en las elecciones de Cataluña como candidato de Junts a presidir la Generalitat: "Si está empadronado allí, podrá presentarse", afirma Rodrigo García. Aunque, eso sí, argumenta Pablo de Palacio que "para ostentar la condición de Presidente de la Generalitat es necesario previamente ser diputado del Parlament. En este caso, Puigdemont no podría tomar posesión de su acta si no fuera presencialmente, por lo que sería compleja su investidura como Presidente".