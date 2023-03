Sumar sigue dando largas a Podemos e Iglesias se pone nervioso: "No es prudente"

El proyecto que encabeza Yolanda Díaz emplaza a los morados a alcanzar un pacto después de las autonómicas, pero UP busca que sea antes para precisamente verse reforzados de cara al 28-M.

Cada vez están más cerca las elecciones autonómicas y municipales del 28-M y en Unidas Podemos se ponen cada vez más nerviosos. Y es que, sus polémicas leyes y la falta de autocrítica en muchos casos ha provocado que las encuestas los pongan en la cola del pelotón de cara a esos comicios. Sobre todo, lo que ellos llaman "efectos indeseados" de la ley del solo sí, entre otras cosas, han provocado según por ejemplo el último CIS que Vox les supere y se conviertan, según las estimaciones, en la tercera fuerza más votada a tan solo dos meses de la cita electoral.

Por ello, para Unidas Podemos es clave su unión con el proyecto de Yolanda Díaz, Sumar, más pronto que tarde. Al menos, si no concurrir en una misma candidatura conjunta al 28M, anunciar que lo harán en un futuro para dar ese empujón necesario. Y es que, la actual ministra de Trabajo, ex de Izquierda Unida y miembro actualmente de la formación morada, siempre suele salir como una de las políticas más valoradas en esas encuestas, mientras que Irene Montero o Ione Belarra, actual secretaria general de los morados, pierden puntos a cada semana que pasa.

Por ello, el ex jefe de Podemos y se podría decir líder en las sombras de la actual cúpula de los morados, Pablo Iglesias, no pierde la oportunidad cada vez que puede de meter presión a Yolanda Díaz. Como suele ser habitual, ha sido en el Ágora de Hora 25, en la Cadena SER, donde ha exigido "implicación" para alcanzar un acuerdo entre Sumar y Unidas Podemos lo antes posible, advirtiendo de que "ponerse de perfil" en las elecciones autonómicas y municipales no es prudente.

Pablo Iglesias: "No hay negociaciones. Podemos ha planteado que haya un acuerdo antes de participar en un acto y 'Sumar' lo que ha transmitido es que después de las elecciones autonómicas y municipales, antes no" pic.twitter.com/JpBV3AT5Xa — Hora 25 (@hora25) March 20, 2023

"Remontar en las generales es una locura"

Por el momento Iglesias se ha encontrado con un no rotundo y claro por parte de Díaz y los suyos. Además, confiesa que aunque Ione Belarra haya planteado que haya un acuerdo antes de participar en algún acto de manera conjunta, Sumar ha transmitido siempre el mismo mensaje: después de las elecciones municipales y autonómicas. Todo ello a pesar de que su líder, Yolanda Díaz, haya sido pillada copiando un discurso del propio Pablo Iglesias en uno de sus últimos mítines.

En este sentido, Iglesias ha lamentado que desde Sumar se haya "filtrado a periodistas" que se espera al acuerdo tras las municipales y autonómicas para ver si a Podemos "le va mal" en estos comicios. Al respecto, ha advertido a Díaz de que si esta formación sale debilitada, "remontar en las generales es una locura".

Así, Iglesias ha insistido en que es necesaria una confluencia o alguna fórmula de frente amplio de coalición electoral entre los diferentes partidos de la izquierda, pero ha precisado que eso "no se puede fundamentar ni en imposiciones ni en pactos de despacho". En este contexto, ha tildado de absurdo la posibilidad de que la izquierda concurra por separado: "Creo que todo el mundo, a pesar de las diferencias políticas que haya, sabe que ir por separado podría ser catastrófico para todos los actores".