Illa mantiene su decisión de presentarse a la investidura como 'president'

El ganador de las elecciones catalanas asegura que "Ya avancé en la campaña que iba a asumir mi responsabilidad y es lo que voy a hacer". Puigdemont sigue al acecho

El líder del PSC y vencedor en las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha reiterado su voluntad de presentarse a la investidura para liderar la Generalitat, aunque ha matizado que, antes de hablar de futuras fórmulas de gobierno, hay que abordar la negociación para la composición de la Mesa del Parlament y la presidencia de la Cámara.

"Esta nueva etapa le corresponde liderarla al PSC. Ya avancé en la campaña que iba a asumir mi responsabilidad y es lo que voy a hacer. Voy a presentar mi candidatura a president", ha asegurado Illa, en una entrevista este domingo publicada por 'La Vanguardia'.

Puigdemont dice que el PSOE es el partido "de la cal viva".



Y Salvador Illa, sin darle casi importancia, no sea que se enfaden los de Junts, responde: “Es un insulto del pasado producto del nerviosismo”.



En el PSOE no tienen dignidad.

pic.twitter.com/hB9ZK6KZux — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) May 10, 2024

El ex ministro de Sanidad socialista ha detallado que su intención es formar un ejecutivo que cuente con militantes de formaciones políticas y personas independientes que dispongan de competencias en un determinado ámbito. Illa ha añadido que no concibe una repetición electoral, que piensa que sería un error, y ha dicho que el PSC va a hacer "todo lo posible para evitar una repetición electoral que no es conveniente".

Las opciones

Illa fue el ganador de las elecciones del pasado 12 de mayo, pero la gobernabilidad en Cataluña sigue en el aire. Para convertirse en president, el socialista necesita el voto a favor de ERC o Junts a su investidura, o la abstención de los dos, aunque después puede gobernar en solitario, forjar un tripartito de izquierdas con Esquerra y los Comunes o un pacto entre socialistas y posconvergentes. Al Palau de la Generalitat también aspira Carles Puigdemont, quien dice tener una carta que le daría el poder pese a quedar segundo y no sumar el flanco independentista.