Alejandro Fernández sobre Feijóo y Dolors Montserrat: "Hay unidad y libertad"

El líder del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, analiza los buenos resultados obtenidos en las pasadas elecciones del 12 de mayo y desvela su actual buena sintonía con Núñez Feijóo.

El líder del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, no oculta su satisfacción ante los resultados obtenidos en las pasadas elecciones de Cataluña del 12 de mayo. La multiplicación por cinco de los escaños -en comparación con los obtenidos en los anteriores comicios- superó las mejores expectativas que barajaban en el número trece de la calle de Génova: el candidato popular a la Generalitat protagonizó, junto a Dolors Montserrat -como directora de la campaña-, una palmaria exitosa estrategia.

En este sentido, el líder del Partido Popular catalán reconoce a ESdiario, en una entrevista concedida, que parte del éxito conseguido en el 12M se debe a la "unidad" de acción que ahora se palpa entre la dirección regional del PP y la nacional. En otras palabras, se han limado las públicas asperezas que separaban, en términos estratégicos, a Alejandro Fernández de Núñez Feijóo. Y se ha notado.

"También creo que finalmente la unidad del partido, tanto en Cataluña, en el propio seno del Partido Popular de Cataluña, que a nadie se le escapa, que no ha sido un partido fácil de gestionar, porque cuando los resultados no te acompañan pues es mucho más difícil", asegura Alejandro Fernández a este periódico, "pero también con respecto a la relación con la dirección nacional del partido, tampoco se le escapa a nadie que había habido diferencias de criterio en un tiempo no demasiado lejano. En cambio, hemos llegado a las elecciones con el Partido Unido en Cataluña y con el partido con una estrategia compartida con la dirección nacional. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que nos fuera muy bien", agrega el líder del PP catalán.

En cuanto a su relación con la ahora candidata del PP a las elecciones al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, subraya Fernández que "yo sabía desde el minuto uno que íbamos a trabajar muy bien porque nos conocemos hace muchos años y aunque insisto, cuando estás en un partido que viene de un ciclo electoral muy malo, pues las diferencias afloran. Es muy complicado. Pero yo sabía que íbamos a trabajar muy bien".

Además, explica a ESdiario que "entre otras cosas porque el diseño de campaña que se realiza es un diseño que a mí me parecía desde el minuto uno adecuado y luego, además, yo he podido actuar con absoluta libertad en relación a los mensajes políticos y a los criterios, eso sí, con una estrategia siempre previamente pactada".

En cuanto a la relación humana entre Fernández y Montserrat, "ha sido una campaña muy positiva. Es decir, yo no he discutido con nadie, cosa que las campañas electorales no siempre ocurre, son momentos de tensión y entonces eso para mí es muy positivo y es algo muy satisfecho del trabajo con Dolors", desvela el líder del PP de Cataluña a este periódico.

Es por ello que Alejandro Fernández se pone "totalmente a disposición de la agenda de campaña de las europeas, porque de algún modo, pues también quiero devolverle a ella pues el trabajo que que y el compromiso que ya demostró en autonómicas hacerlo yo ahora de cara a las europeas", anuncia en ESdiario.

Entrevista completa a Alejandro Fernández