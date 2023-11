El socialismo tradicional abandona a Pedro Sánchez y le deja solo con su pacto

Redondo Terreros, Cándido Méndez, Virgilio Zapatero, Rodríguez de la Borbolla... Los miembros del antiguo PSOE se posicionan contra los pactos del partido: "Así no, con estos acuerdos no"

Que el PSOE está herido de muerte por los pactos entre Pedro Sánchez, Junts y los partidos independentistas que le facilitarán la investidura la próxima semana es un hecho. El futuro del Partido Socialista está seriamente dañado, porque el socialismo tradicional todavía hace gala de su dignidad política defendiendo el espíritu de la Transición oponiéndose a a amnistía y a los acuerdos que el presidente del Gobierno en funciones está rubricando con fuerzas minoritarias para conseguir permanecer en el poder.

Los últimos socialistas en sumarse a la crítica a los pactos de Pedro Sánchez son los del Colectivo Fernando de los Ríos, que lleva su nombre por el antiguo dirigente socialista nacido en Ronda (Málaga) de principios del Siglo XX y considerado una de las figuras más relevantes del pensamiento socialista en España. Esa asociación aglutina a ex altos cargos socialistas y puede considerarse el 'alma' del PSOE tradicional.

Cándido Méndez pide al PSOE que no persevere en la fracasada estrategia de la confrontación y pide “construir consensos básicos para España”.



Nicolás Redondo asegura que ayer su partido inició una época discursiva parecida a la de los años 30.



(Colectivo Fernando de los Ríos) — Leyre Iglesias Velasco (@Leyre_Iglesias) June 1, 2023

El próximo 21 de noviembre, en la Fundación Carlos de Amberes, y bajo el título "así no, con estos acuerdos no", destacadísimos ex dirigentes de la izquierda española ofrecerán una charla para mostrar su desacuerdo absoluto con la forma en la que Pedro Sánchez está actuando. No es ni mucho menos baladí el cartel de intervinientes: Cándido Méndez (secretario general de UGT entre 1994 y 2016, además de diputado del PSOE entre 1982 y 1986); Virgilio Zapatero (ministro de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno entre 1986 y 1993); José Rodríguez de la Borbolla (ex presidente de la Junta de Andalucía entre 1984 y 1990, además de Senador del PSOE entre 1979 y 1982); y la abogado barcelonesa Teresa Freixes (catedrática de Derecho Constitucional). Todo ello moderado por Nicolás Redondo Terreros, hijo y nieto de insignes socialistas y ex presidente del Partido Socialista del País Vasco entre 1997 y 2002.

Socialismo de raigambre contra la amnistía

Todos ellos, antiguos líderes socialistas regionales y sindicales, se unen así a la multitud de voces críticas que el socialismo de raigambre, el que entendió la finalidad de la Constitución de 1978 por la que tanto pelaron, está efectuando en las últimas fechas contra los actuales dirigentes del PSOE, sometidos a una perpétua huida hacia delante para mantenerse en el poder por un puñado de votos a costa de vender el país a partidos que lo que desean es romperlo.

Felipe González, Alfonso Guerra, Almunia, Lambán... Voces históricas y discordantes con el discurso actual. El PSOE se resquebraja y es complicado pensar en que podrá sobrevivir indemne a lo que está por venir.