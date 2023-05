Los extraños gestos de Errejón durante un acto que no han pasado desapercibidos

Las redes han destacado los exagerados gestos del presidente de Más País durante un discurso de Mónica García: del "estaba duro el chicle" al "se le ha quedado algo entre los dientes".

Este martes 2 de mayo y con motivo del Día de la Comunidad de Madrid, los diferentes partidos políticos, inmersos en plena campaña electoral, organizaron diferentes mítines y eventos por la región capitalina. Mientras Partido Popular y PSOE estaban ocupados con el acto institucional en la Puerta del Sol, otros como Más Madrid presentaba su plan electoral en Móstoles. Allí acudieron Mónica García e Íñigo Errejón para arropar al candidato a la alcaldía Emilio Delgado.

Un acto que se ha hecho viral y no precisamente por las propuestas del partido que encabeza el propio Errejón, sino por los extraños gestos de este durante el discurso de la candidata a la presidencia de la región capitalina, Mónica García. Un comportamiento que como no podía ser de otra forma no ha pasado desapercibido para los usuarios de las redes sociales, en este caso Twitter, que han opinado sobre las exageradas muecas del líder de Más País.

Tenemos una buena noticia: este es el último 2 de mayo con Ayuso como Presidenta. pic.twitter.com/83Zyq9rzZ9 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) May 2, 2023

El también portavoz de Más País en el Congreso de los Diputados no para de gesticular y de tocarse la cara durante el discurso de García. Por ello, los tuiteros se han dado cuenta y han salido al paso con sus ocurrencias: unos aludiendo a un posible trozo de comida que se le habría podido quedar entre los dientes y otros dejando caer que podría haber consumido alguna sustancia estupefaciente.