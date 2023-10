Canarias, colapsada por la crisis migratoria, denuncia: "Estamos abandonados"

"Así estamos. Solos. Absolutamente solos ante esta crisis humanitaria. Es absolutamente incomprensible el silencio del Gobierno de España ante esta situación", afirma el presidente canario

Canarias corre el riesgo de convertirse en una nueva Lampedusa. En las últimas horas han llegado a sus costas unas 600 personas y más de 3.000 en toda la semana. La pequeña isla de Hierro es la que está más en peligro por su cercanía a las costas africanas. La crisis migratoria parece no tener fin y está alcanzado niveles de auténtico récord. El número de quienes han arribado en cayucos hasta la fecha supera ya la cifra de todo 2022: 18.000 frente a los cerca de 16.000 del pasado ejercicio.

Voluntarios atienden a los recién llegados a El Hierro este domingo

Solo ese domingo han recalado en la isla de El Hierro 376 inmigrantes en tres pateras, la mayoría de procedentes de Senegal. Entre los que se han embarcado en la dura travesía había tres mujeres, una de ellas embarazada, un menor de 14 años y un adulto. Ya son 535 los migrantes llegados hoy a Canarias en seis barcas.

Pide un mando único

Ante estas circunstancias el presidente de la Comunidad Canaria, Fernando Clavijo, ha denunciado la situación de "colapso" que padecen, por lo que reclama al Gobierno que "mire para Canarias". Sin poder ocultar su angustia, ha denunciado en el puerto ante los medios de comunicación: "No sé qué más tiene que pasar para que el Gobierno mire a Canarias, nos atienda y ponga un mando único". "No comprendo que el Estado no muestre con nosotros toda esa solidaridad que muestra con otros países".

Larga fila de inmigrantes para partir hacia la isla de Tenerife

Ha recalcado que El Hierro "no puede más" porque los recursos están "totalmente saturados" y por mucho que se deriven los migrantes, tanto menores como adultos, a otras islas, éstas también empiezan a estar "colapsadas". Además, el presidente ha insistido en el grave problema que tiene la CC.AA con más de 3.000 menores no acompañados tutelados en solitario. "Son niños y niñas y se te parte el alma", incidió para reiterar que se necesita que España "mire para Canarias".

"Habrá que acudir a médicos jubilados para no dejar desabastecidos los centros sanitarios de la isla por el colapso que sufren también los profesionales con turnos interminables", ha recalcado también tras hablar con el presidente del Colegio de Médicos.

Exige al Gobierno que actúe ya

"Y así estamos. Solos. Absolutamente solos ante esta crisis humanitaria. Es absolutamente incomprensible el silencio del Gobierno de España ante esta situación", observó. Por ello, Clavijo solicitó al Estado que haga el Convenio con Cruz Roja para que los servicios médicos puedan estar en el muelle, que se reúna a la Comisión de las Comunidades Autónomas para que los menores no acompañados puedan ser distribuidos en las distintas comunidades, "tal y como se acordó", para poder darles una educación.

Marlaska: Contamos con los medios para hacer frente a la importante llegada de inmigrantes irregulares a Canarias. La inmigración es un desafío al que estamos haciendo frente, creo, de una manera eficaz

Por su parte, el ministro del Interior en Funciones, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado este domingo desde Logroño que cuentan "con los medios personales y materiales necesarios para hacer frente incluso a una situación de una importante llegada de inmigrantes irregulares a Canarias". Además, ha aseverado, "la inmigración irregular es un desafío de Europa al que estamos haciendo frente, creo que, desde el Gobierno de España, de una manera razonablemente eficaz".