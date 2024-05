Feijóo huye de los extremos Sánchez y Milei y sigue fiel a la moderación

Muchos han sido los que han catalogado de equidistante la posición de Feijóo en el conflicto -o, al menos, tensión- diplomática entre España y Argentina. Para nada. Todo lo contrario. El planteamiento del líder del PP es tan claro como contundente: frente a la escalada verbal -fango, tildaría el PSOE- que, primero, el ministro Óscar Puente protagonizó contra el presidente de Argentina, insinuando que consume droga, y, posteriormente, el pasado fin de semana, el propio Javier Milei contra Sánchez y su esposa, hay otra forma de hacer política.

Se trata, por consiguiente, de ser la alternativa a la polarización y al populismo; de ensalzar una política racional frente a la visceral, en la que muchas fuerzas políticas tratan de conseguir rédito electoral.

No es que no se haya querido, en suma, posicionar Feijóo. A contrario sensu, ha puesto en evidencia que, lejos de la ideología, hay un peligro transversal: la pérdida de las formas, del decoro, del arte de hacer política a través del diálogo y, en el plano internacional, de la diplomacia. Normas elementales para el buen funcionamiento de cualquier Estado de Derecho y democrático, como España y Argentina. En este sentido, Javier Milei y Óscar Puente -y, por extensión, Pedro Sánchez- han demostrado ser el mismo producto pero con diferente envase.

"Lo de Javier Milei fue un intolerable exabrupto", asegura a ESdiario una fuente muy solvente de la dirección nacional del Partido Popular. Sostiene, en todo caso, que "quien inició todo fue el Gobierno de España, fue Óscar Puente" y que, por tanto, "con ese antecedente" toda respuesta "cambia", asegura el mismo popular a este periódico.

"No se ha expulsado a Óscar Puente, al contrario, lo han defendido desde el Gobierno", recuerdan desde el PP para denotar la hipocresía con la que está actuando el Gobierno tras conocer las polémicas -y graves- acusaciones de corrupción que Javier Milei profirió, en suelo español, a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez.

Creo en la ética, en la moderación y en el diálogo sereno. En lo que estamos viendo en las últimas semanas no creo ni creeré jamás.



Esta escalada verbal entre los Gobiernos de España y Argentina no conduce a ninguna parte y a mí no me representa, en ningún caso.