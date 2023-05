CS cierra por liquidación y no irá a las generales: estos son los motivos

Ciudadanos prefiere hacerse a un lado e intentar esperar su momento… si es que llega. Será complicado desde luego porque, en política, cuando vas cuesta abajo y sin frenos es prácticamente una misión imposible volver a enderezar el rumbo. Tal y como han confirmado tras el Comité Nacional de urgencia celebrado este martes, los naranjas han decidido, visto lo visto y tras los últimos fracasos electorales, no presentarse a las elecciones generales que este lunes anunciaba Pedro Sánchez desde la escalinata de la Moncloa.

El mensaje de las elecciones ha sido claro: el centro liberal en España no ha obtenido el apoyo suficiente.



📡 @AdrianVL1982 "La mejor forma de defender el espacio liberal es no concurrir a las elecciones del 23J"



No nos rendimos. Empezamos un rearme orgánico e intelectual. pic.twitter.com/Z9ssTN6Hua