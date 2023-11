Rebelión de afiliados del PSOE contra Sánchez votando 'no' a la amnistía

La consulta a las bases del PSOE que Pedro Sánchez puso en marcha para legitimar el acuerdo con Sumar se le está volviendo en contra. El rechazo a la amnistía es el claro motivo.

"Acabo de votar en la consulta a la militancia para un nuevo Gobierno de coalición progresista. Os animo a participar en este proceso libre y democrático. Si no lo has hecho telemáticamente, mañana puedes votar de manera presencial en tu agrupación. Porque en el PSOE decidimos entre todas y todos", anunció Pedro Sánchez en su cuenta oficial de X (antes Twitter). Y es que un total de aproximadamente 172.600 miembros del partido socialista se encuentran convocados a participar en la consulta del PSOE en relación al acuerdo de coalición ya establecido con el partido Sumar, así como los acuerdos adicionales necesarios con otras formaciones políticas para garantizar el éxito de la investidura -entre ellos el ya firmado pacto con ERC y el posible pacto con Junts-.

Así, los afiliados del PSOE se encuentran actualmente inmersos en un proceso de consulta. Tras la aprobación unánime por parte del Comité Federal del PSOE de la siguiente pregunta: "¿Apoyas el acuerdo para formar un Gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria?", los miembros ya tienen la oportunidad de emitir su voto, y desde entonces, son muchos los militantes socialistas y hasta cargos públicos que han manifestado su rechazo.

La amnistía, rechazada por muchos afiliados del PSOE

Francisco Javier Ocón, ex secretario general del PSOE en La Rioja, y Jesús Manuel Alonso, alcalde de Agreda, Soria, han hecho pública su intención de votar en contra en la consulta. Es importante destacar que su voto negativo no se dirige propiamente, tal y como manifestaron, al acuerdo alcanzado con Sumar, sino que está relacionado con su desacuerdo en torno a la cuestión de la amnistía. Y esa es la clave.

Y es que la propuesta de otorgar una amnistía a los implicados en el procés ha generado indignación no solo fuera del PSOE, sino también dentro del propio partido. La controversia en torno a las concesiones al independentismo ha surgido desde las filas socialistas. Emiliano García-Page es uno de los miembros del partido que ha expresado fuertes críticas en este sentido, al igual que figuras prominentes como Felipe González y Alfonso Guerra.

Pero además de exmandatarios y cargos del PSOE, son muchos los militantes del PSOE los que han mostrado su disconformidad con la amnistía en sus redes sociales.

"Decido pronunciarme finalmente sobre mi posicionamiento sobre las negociaciones para la investidura de P. Sánchez. Me duele tomar esta decisión pero voto NO a la infamia que se está cometiendo, no solo en nuestro partido, sino a nivel nacional ya que es LAMENTABLE…", expresa un militante socialista en X.

"Voto NO a que mi partido pase a formar parte de la historia por permitir una amnistía que dejará libres a delincuentes y prófugos de la Justicia, Si a un Gobierno progresista con Sumar

pero en esta consulta no solo se vota esto", expresa otro militante del PSOE.

"Pocas veces no he cerrado filas con el PSOE, esta es una, no puedo apoyar un gobierno maniatado por la derecha, por una derecha nacionalpopulista en la que se enmascara intrínsecamente un fascismo, como ya han dejado ver algunos de sus altos cargos. Voto NO", revela otro militante del PSOE.

Estos son, en conclusión, algunos ejemplos de las tantas voces críticas que surgieron por X de afiliados del PSOE que rechazan, fundamentalmente, la amnistía.