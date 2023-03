Dragó desvela detalles de cómo y dónde propuso a Abascal el nombre de Tamames

El escritor fue quién puso sobre la mesa el nombre del veterano profesor al líder de Vox. Ha confesado que fue en una "comida de amigos" en una marisquería y "al calor de una copa de vino".

Este próximo martes todos los ojos estarán mirando al veterano Ramón Tamames, que a sus 89 años dará en el Congreso de los Diputados el discurso de la segunda moción de censura de Vox a Pedro Sánchez. En la rueda de prensa de este jueves, el líder de Vox, Santiago Abascal, alabó a Tamames y defendió que era la opción adecuada al tratarse de una persona independiente, que representa un espectro más amplio que el de Vox y que por ello es el indicado.

"Les felicito por descubrir durante estas semanas que el profesor Tamames no es de Vox", ironizaba Abascal ante la prensa para defender esa postura. Muchos han sido los candidatos que han pasado por la cabeza y por la mesa del despacho del máximo dirigente de Vox, pero finalmente el nombre elegido no salió en su despacho si no... en una marisquería.

La persona a la que se le ocurrió proponer a Tamames como candidato no es otra que el escrito Fernando Sánchez Dragó. Así lo ha contado el mismo este viernes en una entrevista Carlos Herrera en la Cadena Cope, donde ha dado los detalles del cómo y el dónde se produjo esa situación. De hecho durante la comparecencia de este jueves, el propio candidato confirmó que la propuesta le había llegado de Dragó.

"No acababan de presentarla porque no encontraban un candidato a la investidura. Pusimos varios nombres encima de la mesa, que se fueron descartando. Hasta que a mí se me ocurrió el nombre de Tamames. Fue una ocurrencia típica en una comida entre amigos y al calor de una copa de vino", ha contado Dragó, que también ha especificado que fue en una marisquería.

Además, ha explicado que al principio costó convencer a Abascal y compañía pero que las coincidencias al final pesaron más que las discrepancias a la hora de cerrar el acuerdo: "Las ideas de Tamames no son las mismas que las de Vox, pero sí son complementarias por su evolución política y su trayectoria irreprochable. Uno evoluciona inevitablemente con el paso del tiempo. Es un clásico ser revolucionario a los 20 años y conservador a los 40".

Cree que Tamames pecó de ingenuidad al pasar su discurso

Sobre la filtración del discurso de Tamames para el día de la moción de censura, ha asegurado que el veterano economista pecó de ingenuidad al enviar el borrador a sus amigos, lo que hizo que la probabilidad de filtración fuera "altísima". Así ha acabado ocurriendo aunque el propio Dragó ha afirmado que la filtración no le ha sorprendido. Lo que sí que le habría asombrado sería todo lo contrario: que no se hubiera desvelado en un país como España, que ha calificado de "corrala".

Y es que el escritor ha situado lo ocurrido en "la cotillería", en "la gran corrala nacional", al tiempo que ha manifestado que aunque Tamames (del que se ha definido como amigo desde la resistencia antifranquista) no tiene mucho tiempo para modificar el discurso, algo podría cambiar porque lo filtrado era simplemente un borrador.

Además, ha reconocido que la moción de censura que se va a debatir la semana que viene ha perdido emoción tras esa filtración: "Ese gran espectáculo que iba a ser nos lo han chafado un poco a todos con este adelanto del discurso. Pero va a ser un alto ejemplo nacional, porque alguien que procede de la sociedad, que no pertenece a la actividad parlamentaria que representa a la gente, a los votantes, tome la palabra en el Parlamento, y eso es un alto ejemplo de dignidad nacional".