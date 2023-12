Pago hecho: Bildu ya tiene Pamplona entre aplausos del PSOE y la mofa de Otegi

El nuevo alcalde Joseba Asirón se niega cobardemente a hablar en el pleno y recibe los votos socialistas mientras la ex alcaldesa de UPN denuncia “la obra macabra del PSOE” y su “mentira”

Pamplona ya tiene alcalde de Bildu, Joseba Asirón, y lo hace además además con el voto a favor de los concejales del PSOE. Todo ha seguido conforme al guion pactado de Pedro Sánchez con los de Arnaldo Otegi -que ha puesto una foto de un pañuelo de Pamplona en Euskal Herria celebrando el resultado- y los socialistas consuman el pago por los votos de los batasunos en la investidura para que el presidente siguiera en Moncloa.

En un pleno tenso al principio por los turnos de intervención que ha generado debate y discrepancias, Joseba Asirón ha asumido la vara de mando de la capital de Navarra con los 15 votos de Bildu, Geroa Bai, Contigo y los concejales del PSOE, que han sido recibidos con aplausos a la entrada del Ayuntamiento por simpatizantes de Bildu.

La alcaldesa saliente de UPN, Cristina Ibarrola, ha reprochado a los cuatro ediles del PSN la "traición" a Pamplona porque no hay "no hay más motivos que el sillón de Pedro Sánchez". "Sánchez como Judas Iscariote vende Pamplona por 6 votos de Bildu", ha subrayado.

La ex alcaldesa de Pamplona ha definido la entrega de la alcaldía a Bildu como “una macabra obra del PSOE”. “El PSOE entrega a Bildu un regalo al partido heredero de quienes han hecho daño. Es un matrimonio sonrojante, dijeron que nunca lo harían”. “Me voy con la cabeza alta. La mentira no puede formar parte de la política”, ha señalado.

#EnDirecto | Ibarrola (UPN) tilda de "aberración" la moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona y dice que se va "con la cabeza muy alta": "Me duele en el corazón el manoseo del PSOE. Habéis querido pisotearme, no lo habéis conseguido. Sánchez vende Pamplona como Judas" pic.twitter.com/EDIRB2sIuo — Europa Press (@europapress) December 28, 2023

El nuevo alcalde de Bildu, Joseba Asirón, se ha negado a hablar y ha explicar los motivos de la moción, mientras los socialistas han atacado a la ex alcaldesa y han presumido que “el PSOE de Pamplona ha demostrado que UPN no es imprescindible en el Ayuntamiento de Pamplona”. El portavoz del PP, Carlos García Adanero, se ha dirigido a los concejales socialistas para que desobedezcan al partido y ha apelado a su propio caso: “cumplan con sus electores y no con Sánchez”.