Olona: "Vox es excluyente, no quiere mujeres en el partido"

Olona ha desvelado qué fue lo que sucedió cuando defendió públicamente que la homosexualidad no es una enfermedad. Ha reconocido que dentro del partido también hay una corriente "xenófoba"

Macarena Olona ha cerrado la entrevista con Évole hablando de su vida personal. Relató que había crecido en una familia donde su padre no estaba presente "él decidió retirarse". "Era adicto a las drogas y al alcohol". "Era una situación muy difícil, estabamos mejor si él estaba lejos".

Su padre, que aclaró que había fallecido recientemente, "estaba en las antípodas de Vox", "era catalán y nacionalista, pero me hizo saber que estuvo orgulloso de mi carrera política". Precisamente esa situación familiar no estaba bien vista por Vox, "se negó mi condición de familia".

En este sentido también confesó que durante una etapa de su vida "se sentía enfadada con el mundo", "viví en el fondo del pozo", "de esos momentos conservo los tatuajes".

Vuelta a la política

Évole insistió en la pregunta de si volverá a la política a lo que Olona dejó claro que no acudirá a las municipales, pero que "estoy a disposición de los españoles". "He desechado concurrir a las elecciones municipales, aunque he tenido propuestas de financiación. Tengo claro que si gobiernas desde un sectarismo ideológico excluyente te olvidas, como poco, de la mitad de la población".

"Si yo vuelvo a la politica activa, será para ocupar un espacio que los españoles no encuentran". "Será por Granada o no será". "¿Encabezando una nueva formación?", insistió el presentador. "Estoy con los españoles que vean un proyecto, que estén hartos de políticos que uno mira y dice, Solo estás pensando por tus intereses".

Shakira

La ex de Vox tuvo palabras para la cantante de moda, otra mujer dolida, como ella, Shakira. Aseguró que existen muchos paralelismos entre las dos. "Tenemos derecho a no ser perfectas en nuestro dolor, a aprender de los errores, a evolucionar".

De mujeres en las filas de su ex partido también habló claro. Olona seguró que una corriente de Vox no quiere a mujeres en los puestos de dirección. "Uno dijo que no quería mujeres en el partido para no tener tentaciones". "Me preocupo cuando Vox tiene posibilidad de formar gobierno en Castilla y León y solo lo hacen hombres, cuando había opciones de que hubiera mujeres. La deriva de Vox es excluyente".

Y a este respecto aseguró que "algunas personas denro de su ex formación consideran a los homosexuales como personas desviadas". "La intervención más complicada en el Congreso fue sobre una iniciativa acerca de las terapias de conversión de los homosexuales que presentó Ciudadanos. Dentro de Vox supuso una auténtica revolución interna, proclamar que la homosexualidad no es una enfermedad. Me refiero a una corriente en el entorno del partido, apoyo de familias, grupos, que creen que los homosexuales son desviados".