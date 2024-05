Feijóo no desfallece y exige a Sánchez explicaciones sobre Begoña Gómez

Feijóo ha avisado a Pedro Sánchez que si no se explica en el Congreso hoy sobre el 'caso Koldo' y Begoña Gómez, lo hará en el Senado donde el PP tiene mayoría absoluta.

Pedro Sánchez vuelve a negarse a dar explicaciones, más allá de tildar todo de "fango", sobre las actividades empresariales de su mujer. En una perfecta oportunidad para hacerlo, ha preferido el presidente del Gobierno usar su comparecencia de este miércoles en el Congreso -como era previsible- para cargar contra sus adversarios políticos y contra medios de comunicación no afines.

Pese a todo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no descansa en el intento y le ha vuelto a exigir a Pedro Sánchez, en un tenso cara a cara, explicaciones sobre las sospechas de corrupción de su mujer.

Concretamente, el líder de la oposición ha emplazado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a explicar ante el Pleno del Congreso las actividades profesionales de su esposa porque, según ha dicho, no es "ético ni estético". Es más, ha amenazado con llevarle "obligado" al Senado si no lo hace "hoy" mismo.

#EnDirecto | Feijóo, tras decir Sánchez que la economía va "como un cohete": "¿Quién va en cohete a la compra? ¿Qué joven va en cohete a buscar una vivienda? ¿Quién va en cohete a fin de mes? Deje de reírse de los españoles" pic.twitter.com/h78qH6U39V — Europa Press (@europapress) May 22, 2024

"No vaya de víctima, porque no lo es. Vaya de presidente. Dé las explicaciones claras que le exige su cargo, quiera o no, le guste o no, es una salida más digna", ha declarado Feijóo en su intervención en el debate que se celebra en la Cámara Baja.

Además, Feijóo ha asegurado que Sánchez "tampoco debería convertir en víctima a nadie de su entorno". "Y voy a decirle por qué: que su gobierno acepte recibir cartas de recomendación de quien no debe y que puedan llegar a ser atendidas es su responsabilidad. Así que contésteme", ha exigido el líder del PP de nuevo al presidente del Gobierno.