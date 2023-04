El Gobierno no tiene quien defienda la ley de vivienda

Ni los suyos son capaces de defender una reforma que contraviene los intereses de arrendadores, arrendatarios, inversores o inmobiliarias. Esta entrevista en RTVE lo demuestra

La ley de la vivienda de la que tanto presumen el presidente Sánchez no tiene más defensores que el propio Gobierno, pues hasta los expertos de su cuerda ponen peros y desmontan la vanagloriada propuesta socialista, o mejor, Sanchista.

En medio de la precampaña electoral, el gobierno decidió anunciar la semana pasada su proyecto de ley de vivienda, una propuesta plagada de políticas intervencionistas que ya han fracasado en muchas otras partes del mundo. La ley, que prevé aprobarse esta semana en el Congreso, supondrá una intervención sin precedentes en el mercado del alquiler.

El gobierno se ha propuesto convencer a los electores de las consecuencias positivas de esta reforma y para ello utiliza sus medios, como RTVE. Sin embargo, ni lo suyos pueden vestir de blanco lo se ve, de largo, muy muy oscuro.

Esto es lo que ocurrió hace unos días en los informativos de la televisión pública, cuando el director General de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, fue invitado para hablar de la Ley de la vivienda. Zurdo dejó claro que le ley es "nefasta para los arredadores, inversores, promotores, para las agencias inmobiliarias e incluso, para los propios arrendatarios. Es una ley que va a reducir drásticamente la oferta de viviendas en alquiler, porque la mayoría de las medidas que contiene son un ataque contra los derechos de los arrendadores. Con lo cual, si al arrendador o al inversor le atacas con medidas que afectan a sus intereses, lo que van a hacer es no crear oferta. ¿Y qué ocurre si tenemos una alta demanda y escasa oferta? Ocurre que los precios van a seguir manteniéndose altos". "También ataca a los invesores, pues un inversor que compre una casa para rentabilizarla si le ponen muchos límites y muchos topes, pues no le van a salir los números de su inversión. Se va a desplazar la oferta de vivienda hacia otras inversiones que no tengan estos límites".