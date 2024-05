El Feijóo más duro contra el Sánchez más chulo ante el ‘caso Begoña Gómez’

En una tensa sesión de control al Gobierno en el Congreso, el presidente del Gobierno no ha querido responder a las preguntas del líder del PP sobre la investigación a Begoña Gómez.

En una muy tensa sesión de control al Gobierno en el Congreso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha negado a contestar a las pregunta del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, sobre la condición de imputado (ahora se conoce como investigado) que ostenta su esposa Begoña Gómez.

Así, el líder del PP le ha pedido a Pedro Sánchez explicaciones por "corrupción" y "tráfico de influencias" relativas a su mujer, Begoña Gómez pero Pedro Sánchez ha tachado de "fango" estas acusaciones. En este sentido, el líder del PP ha recriminado a Sánchez "que sabía" que su mujer estaba "investigada" cuando escribió la carta. "Le exijo que nos lo explique", le inquirió al inicio de la sesión de control.

#EnDirecto | Feijóo acusa a Sánchez de "mentir" sobre el caso de su esposa, asegura que la Moncloa "está investigada por corrupción" y le pide "acabar con esto": "Usted no se fue a reflexionar, se fue a preparar su defensa" pic.twitter.com/gufOoGIqCF — Europa Press (@europapress) May 29, 2024

Lejos de responder, el presidente del Gobierno ha cuestionado a Feijóo "¿Qué opinión tiene usted de la foto de Abascal ayer? Este es un gobierno libre y ustedes son esclavos de sus pactos con la ultraderecha. Ni mil palabras de fango van a tapar los gobiernos de la vergüenza que tienen con Vox", aseveró Pedro Sánchez.

#EnDirecto | Sánchez pregunta a Feijóo qué opina de la foto de Abascal con Netanyahu "animándole a seguir con los bombardeos en Gaza": "Ustedes son esclavos de sus pactos con la ultraderecha. Ni mil paladas de fango van a tapar sus gobiernos de la vergüenza" pic.twitter.com/ACrepO40e2 — Europa Press (@europapress) May 29, 2024

Además, Feijóo le ha recordado a Sánchez que un alto cargo de su Gobierno investigado reconoce amaños en adjudicaciones, que hace una semana el juez que investiga a su esposa recibió cartas de amenaza y se queja de injerencias de la Fiscalía, y que la Justicia europea también investiga los contratos en los que está involucrada su esposa. “Usted lo sabía y lo tapó”, le volvió a señalar el líder de la oposición.

#EnDirecto | Feijóo pide explicaciones a Sánchez por la "investigación judicial" a Begoña Gómez y el presidente responde: "Hazte Oír, Manos Limpias, el de la motosierra, Netanyahu... Toda la ultraderecha diseñando la política de oposición de PP. Fango, fango y más fango" pic.twitter.com/Lm1ZuNuiFa — Europa Press (@europapress) May 29, 2024

No solo eso. El líder del PP le ha pedido al presidente del Gobierno que "no use más excusas y que no utilice al pueblo argentino y la noble causa del pueblo palestino" para "no dar ninguna explicación a los ciudadanos del caso de presunta corrupción que le rodea", le espetó Feijóo. Y le ha acusado de "haber mentido en la radio, en la televisión y en el Congreso por decir que no sabía nada del caso". "¿Por qué miente tanto?", le preguntó Feijóo a Sánchez.