El exministro Belloch raja de Sánchez y desvela a quién votará el 23J: increíble

El ex ministro de Justicia y exalcalde de Zaragoza sorprende en una entrevista en la que deja a los lectores totalmente desconcertados.

El ex ministro de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch está ya retirado de la política activa. Y le ocurre como a muchos socialistas cuando no tienen que preocuparse de salir en la foto, que se caen del caballo, ven la luz y comienzan a despotricar contra lo que se ha convertido el PSOE. Es lo que ha hecho en una entrevista concedida al diario ABC en la que no deja títere con cabeza. Lo más sorprendente, no obstante, llega cuando anuncia a quién va a votar.

Sánchez y su falta de escrúpulos

Belloch asegura en el transcurso de la entrevista que los peores presidentes que ha habido en España son “Aznar y Sánchez”. Sobre el actual se explaya sin tapujos.

“Sánchez decide que lo importante, lo decisivo, es el poder y que todo lo demás es innecesario o irrelevante y no tiene escrúpulos en coaligarse con partidos separatistas o de ultra izquierda para resolver cualquier tema parlamentario. Esa es la realidad”, manifiesta sobre el presidente del Gobierno.

La deriva del PSOE

Esa forma de actuar de Pedro Sánchez está conduciendo al PSOE, dice, a unos derroteros que le alejan del Partido Socialista que dejó Felipe González.

“Nos estamos convirtiendo, o el PSOE se está convirtiendo, en un partido lejos de ser socialdemócrata de centro izquierda, donde se han ganado todas las elecciones que se han ganado, para ir a un Gobierno puzle. No diré Frankenstein, en el que se rompen todas las líneas tradicionales del PSOE”, afirma al respecto.

Sánchez decide que lo importante, lo decisivo, es el poder y que todo lo demás es innecesario o irrelevante y no tiene escrúpulos en coaligarse con partidos separatistas o de ultra izquierda

El nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general

Como juez que fue, el exministro es interpelado por una de esas cosas inéditas que ha llevado a cabo Pedro Sánchez, en este caso en el ámbito de la Justicia y, en concreto, sobre el nombramiento de una ministra de Justicia como fiscal general del Estado.

Su respuesta no deja lugar a la interpretación: “No es una ilegalidad, pero es una falta de calidad democrática en la toma de decisiones. La gente está dispuesta a no responder a estímulos éticos para conducir su conducta”

Belloch desvela a quién votará el 23J

Después de esa cera a Pedro Sánchez y al actual PSOE, el exministro revela el sentido de su voto en las próximas elecciones generales.

“Estoy seguro de que a la hora de la verdad votaré a los socialistas. Me ha pasado en un par de ocasiones, que llegó en el propósito de abstención para manifestar mi desagrado pero llega el momento de votar y cojo la papeleta del PSOE”, señala Belloch.

¡Impresionante! Se trata, sin duda, de un ejercicio de incoherencia más propio de un ‘hooligan’ que de alguien que utiliza la razón para emitir su voto. Está en su perfecto derecho de votar a quien quiera, incluso al que está destruyendo al PSOE y "no tiene escrúpulos", pero es difícil encontrar una cierta lógica a su argumentación.