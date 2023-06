Begoña Villacís también abandona: así ha sido su peculiar adiós de la política

La hasta ahora vicealcaldesa de la capital anuncia que deja la política y lo hace con un sorprendente discurso. Su marcha y la de Arrimadas marcan el fin de la etapa exitosa de Ciudadanos.

Begoña Villacís dice adiós a la política. Un adiós que parece definitivo, aunque el tiempo pone a cada uno en su lugar. La vicealcaldesa de Madrid en la última legislatura ha anunciado que lo deja durante el último pleno del Ayuntamiento madrileño. Con su marcha se da carpetazo a la etapa política más exitosa de Ciudadanos, que alcanzó su punto más álgido al conseguir representación en varias Comunidades y municipios, llegando a ser la tercera fuerza más votada del país. Poco o nada queda ya de aquella formación.

Una despedida marcada por un discurso sorprendente en estos tiempos que corren, donde en política se respira crispación y enfrentamiento constante. Quizás por ello, Villacís ha decidido comunicar su marcha hablando bondades y contando anécdotas sobre sus “rivales” políticos, a los que ha dado las gracias por esta etapa que ha vivido.

🗣️"Voy a hacer algo que quizás no les guste"@begonavillacis saca las vergüenzas a los concejales en su despedida. pic.twitter.com/sbD5G9Urxd — SoydeMadrid_com (@SoydemadridC) June 14, 2023

Anécdotas como la que vivió con Rita Maestre, de Más Madrid, a la que dejó unos pantalones en su época de embarazada. También buenas palabras para la socialista Mar Espinar, de la que asegura le envió el mejor mensaje de ánimo en el mejor momento. O elogios para Fernando Martínez Vidal, concejal de Vox, al que considera una gran persona: "A muchos de ustedes les he escuchado decir; me cae bien alguien de Vox… y no pasa nada".

Por supuesto también se ha acordado de sus compañeros de Ciudadanos, a los que ha agradecido su valentía por “defender lo que siempre han defendido con sensatez y con honor".

Y para finalizar ha tenido unas bonitas palabras de agradecimiento para el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, con el que ha compartido todo este mandato: "Te conocí el día que murió tu madre, y solo espero que tu madre asista a esta mayoría absoluta, a este sentar la cabeza". Palabras de una Villacís que ha deseado lo mejor para el futuro a los que hasta ahora eran sus compañeros de cámara: "Les deseo lo mejor, se lo digo de forma sincera porque me conocen. Estas vergüenzas son verdades, que en el fondo sabemos llevarnos bien".

El fin del Ciudadanos más exitoso

Como dice Celtas Cortos en su canción '20 de abril': "Hoy no queda casi nadie de los de antes". Una frase que se podría utilizar para definir la situación que vive Ciudadanos. Pocos o casi nadie queda de la mejor época de los naranjas. La marcha de Begoña Villacís tiene un toque simbólico ya que, junto a la de Inés Arrimadas, supone el abandono de los activos políticos más valiosos que le quedaban a los naranjas entre sus filas.

Hay que recordar que se rumoreó la posible incorporación de ambas al Partido Popular. De hecho, Villacís llegó a anunciar que se marchaba a las filas populares, pero finalmente no se llevó a cabo. Por lo tanto, los fichajes de estas dos mujeres, representantes de la mejor época de Ciudadanos, se alejan. Al menos para las elecciones del próximo 23 de julio.

La caída en picado de Ciudadanos parece inevitable. Su último cartucho no han querido gastarlo en las próximas generales y se “reservarán” para los comicios europeos del año 2024.

Una decisión que ha creado también una fuerte división interna. Son muchas las voces autorizadas de los naranjas que no ven con buenos ojos este movimiento que consideran asumir la derrota y hacerlo sin pelear realmente donde deben hacerlo: en las urnas y ante el juicio de todos los españoles. El que en su día fuera portavoz nacional de la formación, Edmundo Bal, ha sido el abanderado de esta corriente crítica con la actual cúpula directiva de Ciudadanos, a los que ha acusado de cobardes, entre otras lindezas. Y es que, siguiendo con Celtas Cortos y su '20 de abril', parece que los que hay de los de antes han cambiado.