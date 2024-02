Ridículo de la izquierda de Madrid con la mascletà: "asusta a las embarazadas"

Colectivos se manifestarán contra “la extraña fiesta” alegando que afecta a la fauna y a las personas. Rita Maestre insiste: “350 kilos de pólvora en Madrid Río no es una mascletà”

La izquierda de Madrid parece que se ha empeñado en hacer el ridículo con sus críticas a la mascletà que se celebrará en la capital el próximo 18 de febrero. Los argumentos en contra de este evento pirotécnico que es uno de los principales símbolos de las Fallas de Valencia rozan el esperpento, desde el repetido que mata a la fauna y a los pájaros o que asusta a embarazadas y niños autistas, como si estos colectivos estuvieran obligados a asistir o en Valencia no hubiera aves. Hasta han anunciado una manifestación contra la mascletà y han creado carteles de protesta.

Un portavoz de la asociación vecinal Casa de Campo ha anunciado que ha pedido permiso para concentrarse en contra de la mascletà, argumentando que “es una fiesta extraña a las tradiciones de Madrid” y que la pirotecnia “afecta a mujeres embarazadas, a la fauna y a los niños autistas”. El portavoz no sabrá que la mascletà es una cosa puntual, que las aves no desaparecen por ello y que las embarazadas o autistas, si son más sensibles a la pirotecnia, simplemente pueden optar por no ir.

La Asociación vecinal Casa de Campo anuncia su intención de concentrarse contra la 'mascletà' https://t.co/j9UYqwid90 pic.twitter.com/z9UNZ8lchB — Europa Press TV (@europapress_tv) February 11, 2024

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, que ya levantó polvareda al calificar la mascletà como “una montaña de petardos”, lejos de rectificar ha insistido en sus críticas al evento, señalando que “350 kilos de pólvora en Madrid Río no es una mascletá”. Ahora resulta que Rita Maestre es la que viene a definir qué es una mascletà.

Para Rita Maestre “la mascletà es una promesa partidista entre dos dirigentes del PP, el actual alcalde de Madrid y la actual alcaldesa de Valencia, que en tono de broma se prometieron uno a otro una promesa relacionada con este evento a pagar por todos los madrileños”.

La portavoz de Más Madrid ha insistido en que en Madrid Río “hay mucha fauna y flora que requiere protección, no contaminación acústica”, y que la mascletà "es una ocurrencia de Almeida que va a perturbar un espacio medioambiental protegido”, calificando el evento pirotécnico de “espectáculo descontextualizado”.

