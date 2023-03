Abascal y Tamames: menos discrepancias y un mensaje claro para Feijóo

Tanto el líder de Vox como el candidato para la moción de censura piden al líder popular que se replantee su postura porque todos quieren lo mismo: un cambio de rumbo necesario en España.

Puntuales, a las 11 de la mañana, hora a la que estaba prevista la rueda de prensa, han entrado en la misma Santiago Abascal y Ramón Tamames. El líder de Vox y el candidato a la moción de censura que se debatirá el martes 21 de marzo y votara el día 22 han respondido a las dudas de los periodistas, que se han centrado sobre todo en las posibles discrepancias ideológicas entre la formación y el candidato, en el objetivo de la moción sabiendo que lo más lógico es que no salga adelante o en la postura del resto de la oposición, especialmente la del PP, que se abstendrá.

El presidente de VOX, Santiago Abascal, y el candidato de la moción de censura, el profesor Ramón Tamames, a su llegada a una comparecencia

Santiago Abascal ha empezado la rueda de prensa utilizando la ironía y dando la enhorabuena a los medios por "descubrir estos días que Ramón Tamames no es de Vox". El jefe de la formación que presenta esta segunda moción de censura contra Pedro Sánchez ha defendido después los motivos por los que cree que Tamames es el indicado a pesar de esas discrepancias existentes.

En cuanto al objetivo de la moción, ha dicho que no lo miden en un éxito o no, si no en ir cumpliendo unos pasos que prometieron. El primero, presentar a "un español independiente" como es Tamames y segundo cumplir con la obligación de que la moción se lleve a cabo.

Después ha aclarado que el escenario deseable sería que una mayoría parlamentaria permitiese un cambio de Gobierno el martes, aunque lo ve difícil: "Es verdad que es un escenario lejano. ¿Después de eso cual sería un escenario deseable?", se ha preguntado Abascal, que ha aprovechado para lanzar el mensaje a Alberto Núñez Feijóo.

Mensaje a Feijóo para que reflexione

Ha sido la primera vez de varias en las que Santiago Abascal ha insistido en este punto. El máximo mandatario de Vox ha mandado un mensaje claro al jefe del Partido Popular al que ha pedido que se replantee su postura de cara a la votación. Abascal cree que los populares piensan igual que Tamames en muchos puntos que va a exponer este en su discurso, y por ello pide a Feijóo que se replantee su postura: "Les pido que practiquen su moderación. Sería muy bueno que escuchen y después que piensen si pueden o no cambiar el voto".

El mismo mensaje ha dado Tamames, al que han preguntado si piensa llamar en estos días a Feijóo, al que conoce, para intentar que cambie de parecer: "Estamos ya en tiempo de descuento. Me parece que ya no hay lugar a esa llamada pero si habrá alguna cosa sobre la que reflexionar al final del discurso". El economista también ha expresado que ve difícil pero no imposible lograr un consenso y ha pedido a todos los que defienden la constitución que voten a favor.

Las coincidencias pesan más que las discrepancias

Además del tema de la votación, el mensaje que más han repetido es que hay que dejar de lado las discrepancias, que han reconocido que existen. Como por ejemplo con el tema del cambio climático, una de los temas que en el que más ha incidido Ramón Tamames en los últimos años y que precisamente no defienden desde Vox.

A pesar de ello, Abascal ha repetido en varias ocasiones que lo importante es centrarse en los principales pilares que les unen y que según ambas partes vertebran y dan sentido a esta moción de censura. El principal: la necesidad de un cambio de rumbo en España y de adelantar las elecciones generales al próximo 28 de mayo. Hasta el propio Tamames ha llegado a asegurar que se trata de uno de los peores gobiernos de los últimos 80 años.

Además de estos dos motivos principales, coincidencias en otros puntos como la defensa de la unidad de España, de la monarquía parlamentaria y de la bandera. Esos tres aspectos los ha destacado Tamames, para después afirmar que se siente realmente a gusto formando parte de esta moción de censura y que siente un gran respeto por Santiago Abascal y su valentía.

Sobre el discurso que se ha filtrado, Tamames ha asegurado que se trata de una versión "anticuada", aunque no prevé que haya grandes alteraciones sí que puede añadir "desarrollos de cuestiones muy importantes".

Abascal defiende a Tamames como la persona más adecuada

Por su parte, Abascal ha añadido otros como la necesidad de un Gobierno que respete la Constitución, la separación de poderes, que recupere la senda de la prosperidad y que no esté condicionado por intereses particulares, regionales o de partido. Después de enumerar estos motivos ha pedido esa reflexión a Feijóo.

Con todo y con ello, el líder de Vox ha defendido que Tamames es la persona ideal porque es una persona independiente, que representa a más españoles que su propio partido: "Hemos presentado a Tamames porque es independiente, porque puede representar a más españoles que yo". Por ello piensa que es el más adecuado porque, aunque tengan diferencias, lo que quieren demostrar, no solo a sus votantes si no al resto de detractores de Pedro Sánchez, que es el momento de cambiar de rumbo.