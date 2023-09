Page vuelve con otro de sus "pellizcos" a Sánchez: "Extraordinariamente grave"

El presidente manchego sigue con su estrategia de amargar pero no dar. Y en su último acto público exige a Ferraz que aclare si el perdón cabe o no en la Constitución.

Otra vez ejerciendo de pepito grillo de entre los actuales dirigentes de un PSOE en ebullición. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recordado este miércoles que su partido se presentó a las elecciones dejando claro que la amnistía de los implicados en el procés catalán no cabía en la Constitución y ha exigido a Ferraz y Moncloa que lo aclare, que no se alimente la "ambigüedad" y que diga si alguien tiene ahora "otra idea". En su opinión, sería "enormemente grave" que lo que no cabía en la Constitución "quepa de un día para otro".

El líder de los socialistas castellanomanchegos se ha pronunciado de este modo desde la Feria de Albacete, donde ha sido preguntado por los medios sobre estas cuestiones que centran el debate nacional.

"Lo último que le he escuchado al presidente del Gobierno hablar de amnistía ha sido que no cabía en la Constitución. Todavía no he escuchado otra cosa, y esperaría escucharle. El Partido Socialista tendría muchas opciones de subir, siempre y cuando no alimentáramos ninguna ambigüedad respecto de nuestra vocación constitucional y, lógicamente, de igualdad entre todos los españoles".

Pese a estas palabras, Page, que ha confesado que la de la amnistía es una cuestión que le tiene "muy preocupado", ha señalado que tiene la intención de hacer un planteamiento "en el momento correcto".

"Ahora estamos en el momento de la investidura de Feijóo y, por tanto, creo que hay que verlo también con mentalidad práctica y no caer en la retórica en la que nos quieren llevar algunos. Quiero ver cosas con detalle y pronunciarme con fundamento. Siempre con firmeza".

No obstante, a su juicio, en relación con la amnistía "sólo hay dos obviedades, que todavía se tienen que aclarar". "La primera es que no han pasado dos meses desde las Elecciones Generales, que fueron el 23 de julio, a las que el PSOE fue con el planteamiento de que la amnistía no cabía en la Constitución. Por consiguiente, a los electores lo que le planteamos el 23 de julio es que la amnistía no cabía en la Constitución", ha reiterado.

De ahí que haya sentenciado que ese nuevo planteamiento "se tendrá que explicar o se tendrá que aclarar si es que alguien quiere dar un cambio de enfoque o de idea".

"La realidad es que todo el Gobierno en pleno, todos los ministros, se han hartado de decir que no cabía en la Constitución y era la contestación que se le daba permanentemente a Esquerra Republicana. Por tanto, que lo que no cabía en la Constitución quepa de un día para otro, esto de entrada, como comprenderán, es enormemente grave".