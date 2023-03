Otra bronca se avecina en Frankenstein: ERC y Bildu se plantan con la "mordaza"

Tras la división de los socios del PSOE con la reforma del sólo sí es sí, los independentistas rechazan la revisión de la Ley de Seguridad Ciudadana y acusan a Moncloa de engañarles.

Sólo ha pasado una semana de que la votación de la tramitación para reformar la ley del sólo sí es sí dejara en evidencia la ruptura entre el PSOE y sus socios habituales de la llamada coalición Frankenstein como ERC, Bildu y el propio Unidas Podemos, y ya se asoma una nueva e inminente quiebra en otra de las promesas estrella del sanchismo: la revisión de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada por la izquierda como Ley Mordaza.

Este martes, en la Comisión de Interior del Congreso, Frankenstein volverá a airear su descomposición. PSOE, Podemos y PNV, por un lado; ERC y Bildu, por otro

La derogación de esta ley del PP era una de los compromisos de Pedro Sánchez -como de Unidas Podemos- cuando alcanzaron la Moncloa, pero se les ha ido atragantando hasta el punto de que al final de la legislatura no está claro que puedan sacarla adelante.

A esto se le se suma la fuerte oposición de los sindicatos y organizaciones policiales que consideran que el Ejecutivo les deja desprotegidos, que han llevado al Gobierno a frenar la reforma -ahora hablan de reformar la ley y no de derogarla íntegramente- en varias ocasiones.

Veto de ERC y Bildu

Para poder cumplir con la promesa que hicieron -durante el Gobierno de Rajoy tanto socialistas como podemitas usaron como ariete la Ley Mordaza- PSOE y Unidas Podemos -aquí sí van juntos- no puede contar con sus socios habituales en las votaciones como ERC y Bildu, ni tampoco con otros partidos como los independentistas de Junts, que no quieren dar su voto a favor por considerar la reforma poco ambiciosa.

🎥[VÍDEO] @martavilaltat: "Els socialistes, tant catalans com espanyols, ens tenen ben habituats a dilatar i a incomplir acords"



❌Renda Bàsica Universal

❌Derogació de la Llei Mordassa

❌Derogació de la Reforma Laboral

❌Inversions en infraestructures #TraspàsRodaliesJa pic.twitter.com/r9dzslI0b7 — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) March 13, 2023

El PSOE y Unidas Podemos sólo suman a su acuerdo al PNV, pero sólo con los nacionalistas vascos, con los que llegaron a un texto de la ley pactado, no es suficiente, y los socialistas apuran las horas antes de la Comisión de Interior en el Congreso donde, de no sumar aunque sea la abstención de ERC y Bildu, la reforma de la Ley Mordaza decaería sin ni siquiera debatirse y el Gobierno sumaría un sonoro fracaso.

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, expresaba que no apoyarán la reforma si no hay cambios de última hora en el texto porque “se queda muy corta”. "No avalaremos lo que en Cataluña prohibimos hace diez años", justificaba.

Desde ERC se ha acusado al PSOE y Podemos de incumplir la promesa de derogar la Ley Mordaza, que se suma a otros incumplimientos como derogar la reforma laboral del PP -fue reformada- , invertir en las infraestructuras de Cataluña y respetar el pacto de Presupuestos. Este martes, en la Comisión de Interior del Congreso, Frankenstein volverá a airear su descomposición.