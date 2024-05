Líderes del PSOE colorean la cara a Sánchez con un duro mensaje por la amnistía

“Un socialista vino al mundo para combatir a los nacionalistas por tierra, mar y aire”, subraya el senador y ex presidente aragonés Javier Lambán arropado por Page y Felipe González

“Un socialista vino al mundo para combatir a los nacionalistas por tierra, mar y aire”, ha sido una de las frases, o más bien torpedos, que varios dirigentes del PSOE, actuales e históricos, han lanzado contra Pedro Sánchez a cuenta de la ley de amnistía durante la presentación del libro de memorias del ex presidente de Aragón y actual senador, Javier Lambán.

Javier Lambán, que será multado por el PSOE por abstenerse por conciencia durante la votación de la ley de amnistía en el Senado, ha estado arropado por el ex presidente del Gobierno, Felipe González, y por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que le han mostrado su apoyo público, han aplaudido su decisión de no votar la amnistía y han cargado contra Pedro Sánchez por querer sancionar al aragonés. Otros asistentes han sido el ex líder del PSOE en el País Vasco, Nicolás Redondo -expulsado del PSOE sanchista-, o el ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra.

"Estoy de acuerdo de forma y fondo con lo que ha hecho Lambán", ha subrayado Felipe González a la entrada del acto de presentación del libro del aragonés. Para el ex presidente del Gobierno, Lambán "es un ejemplo de lealtad al proyecto que representa el Partido Socialista" y que “si sancionan a Lambán lo están sancionando a él también”.

Emiliano García Page, por su parte, preguntado qué habría hecho en la situación de Javier Lambán, ha ironizado con que él “no es diputado ni senador y casi me alegro”, y que “habría sido más radical. Hubiera sido más duro”. Eso sí, Page ha omitido que ninguno de los diputados en el Congreso del PSOE de Castilla-La Mancha votó en contra, o si lo harán en el futuro, si tanto aplauden ahora a Lambán.

Por cierto, Javier Lambán sigue siendo el secretario general del PSOE en Aragón pero podría enfrentarse a una multa que podría llegar a los 600 euros por ausentarse en la votación que se llevó a cabo en el Senado sobre la ley de amnistía.