Ocurrencias, imposibles, rectificaciones constantes: el caos se apodera de Sumar

La última de la coalición de Yolanda Díaz, incluida en su programa, es un organismo para “sancionar y expulsar a periodistas”. Genera una tormenta y obliga a un nuevo bandazo y a borrarlo

Un día es un referéndum o no de autodeterminación -según sople el viento-, otro es la promesa de dar 20.000 euros a todos los jóvenes sin excepción, otro fichas a una activista trans para ser portavoz de feminismo cabreando a las feministas, y ahora es la propuesta de crear un organismo público para “sancionar y expulsar de la carrera a periodistas”. Sumar, la coalición de 25 partidos presidida por Yolanda Díaz, vuelve a generar un guirigay con una de sus ocurrencias que obliga a la dirección a rectificar por enésima vez.

La propuesta para “sancionar y expulsar a periodistas que difundan mentiras” a través de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales -que sería el encargado de aplicar esta censura- es una de las medidas recogida en el punto 29 del documento del programa electoral de 185 páginas, y ha provocado una tormenta pues plantea perseguir a los periodistas críticos con el gobierno -algo muy en la línea podemita de señalar al disidente-.

Ante el revuelo, el enésimo bandazo de Sumar sólo 12 horas después de publicar su programa. Desde la formación de Yolanda Díaz se ha eliminado del documento la propuesta y se señala que “ha sido un error en el proceso de elaboración y transcripción del programa electoral”. Desde Sumar insisten en que “es una propuesta de un borrador previo que no debía estar en el programa definitivo”.

Sea verdad que es una medida que se ha colado o no -¿nadie lee el programa antes?-, lo cierto es que es el enésimo bandazo de Sumar con sus propuestas tras el ruido de la ayuda universal de 20.000 euros a los jóvenes que la formación de Yolanda Díaz tuvo que salir a matizar indicando que sería a los 23 años y sólo para formación, explicaciones que no convencieron ni a los partidos de la coalición como Compromís que despreciaron la medida por ser “café para todos” y no para las rentas bajas.

Y en medio de esto, Sumar sigue con su campaña de fichajes y anuncios etéreos que muchos tratan de “frívola” e “infantil”. La última, regalar un “kit electoral para chicas, con cosas chulis y de color rosa fresa” si convences a tus amigas de apuntarse a la web de Sumar, otra más en la línea banal de la campaña.