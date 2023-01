Feijóo presume de un PP unido: “Esta foto no la puede tener Pedro Sánchez"

Destaca a Isabel Díaz Ayuso como la mejor presidenta de una comunidad de España y destaca que nuestro país necesita recuperar el respeto de las instituciones y del cumplimiento de la ley.

La maquinaria del PP echa a andar de cara a lograr los mejores resultados posibles en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Unos comicios estos del 28 de mayo con una importancia especial, ya que pueden servir de termómetro para las próximas generales. El objetivo es claro: sacar de la Moncloa a Pedro Sánchez y a poder ser para los populares, sin necesidad de coalición con otros partidos.

Y es que, el mejor ejemplo de que las coaliciones en el Gobierno son complicadas, como estamos viendo con la última polémica en relación a las medidas provida impulsadas por Vox en Castilla y León que el PP ha acabado matizando. O por supuesto el propio Ejecutivo de Sánchez, que prácticamente va a polémica por semana. La de esta, las risas de la número dos de Irene Montero, Ángela Rodríguez Pam, acerca de los agresores sexuales que se están viendo beneficiados por la ley del sí es sí propuesta por su cartera. Por cierto, ya van 163 delincuentes de este tipo beneficiados y se espera que la cifra no pare ahí.

Por todo ello, el objetivo de Alberto Núñez Feijóo será lograr la mayoría absoluta y para conseguirlo el primer paso es conseguir un buen resultado en las urnas de cada municipio y autonomía. Este sábado en Zaragoza se ha dado el pistoletazo de salida para la campaña junto a los candidatos del partido de cara a las autonómicas. Un acto en el que se ha mostrado, tal y como dicen los populares, una “foto de unidad que no puede tener Pedro Sánchez”.

“Venimos a ganar, no a empatar”

No queremos liderar ningún bloque de partidos, sino gobernar para la inmensa mayoría.



🔵 Salimos a ganar, no a especular con el resultado.



El líder del PP ha asegurado que este PP saldrá a ganar las elecciones de mayo y "no a especular con el resultado". Así se ha pronunciado en este acto en la capital aragonesa rodeado de sus candidatos autonómicos. Después, desde la tribuna de oradores, Feijóo ha afirmado que el PP es un "partido de puertas abiertas" que está "orgulloso de sus líderes y que no tiene nada que ocultar". En su discurso también ha tenido palabras de elogio para todos ellos, incluidos los que no se examinan en mayo a nivel autonómico, y ha destacado a Isabel Díaz Ayuso como, "sin duda, la mejor presidenta de una comunidad de España".

A Sánchez se le va a hacer largo, a nosotros lo único que nos espera es un momento trascendental: las más de 8.000 mociones de censura que vamos a ponerle al proyecto de Sánchez en las urnas.



En su discurso, ha pedido apoyo para el PP en los comicios de mayo advirtiendo de que cada voto al PSOE el 28 de mayo servirá para "apuntalar" al presidente del Gobierno y ha defendido la necesidad de que España abra un momento político "nuevo" en el que "se recupere el respeto" de las instituciones y el respeto por el cumplimiento de la ley y la Constitución. De hecho, ha dicho que el PP es en este momento "el partido constitucionalista que le queda a España".

🔴 Pedro Sánchez ha incumplido su palabra y por eso va a haber cambio político.



Por honestidad y dignidad.



La Comunidad Valenciana, plaza clave

El presidente de los 'populares' ha hecho una mención especial a la Comunidad Valenciana, ya que considera que hay "cuatro grandes motores" electorales en España por población y esta es una de ellas. En este punto, ha dicho que "si el motor de Valencia funciona y Carlos Mazón es el presidente de la Generalitat, seguro que habrá cambio político en España".

También se ha detenido en el anfitrión, Jorge Azcón, "un valiente" por dejar la alcaldía de Zaragoza para convertirse en candidato a las autonómicas para competir con el socialista Javier Lambán.

En su discurso, Feijóo ha recordado que en el año 2008 también hicieron una convención similar y entonces él aspiraba por primera vez a presidir la Xunta. Según ha destacado, los candidatos del PP tienen ahora "mejores encuestas" que las que tenía él en 2009 y llegó por primera vez al Gobierno autonómico.

Cualquiera de los que os presentáis tenéis mejores encuestas de las que tenía yo en 2009; y ya visteis lo que pasó en 2009, 2012 y 2016.



Podéis conseguir lo que os propongáis si trabajáis de la mañana a la noche con el objetivo de servir a los españoles



Polémica con Vox en Castilla y León

Además, coincidiendo con la polémica abierta con Vox en Castilla y León por las medidas provida del partido de Santiago Abascal y tras las críticas de Pedro Sánchez, ha dejado claro que aspiran a "gobernar desde la mayoría" y a "no dejarse someter" por las minorías que "circunvalan" al Partido Popular.

Así, el líder del PP ha afirmado que "aspiran a gobernar desde la mayoría, no ser minorías influyentes ni dejarnos someter a las minorías que nos circunvalen", ha proclamado, en alusión a Vox.

Ha sido la única referencia velada al partido de Santiago Abascal porque el presidente de los 'populares' no ha hecho ninguna mención a la polémica abierta en Castilla y León por las medidas antiaborto que presentó esta semana el vicepresidente de esa región, Juan García-Gallardo.

Desde Zaragoza, unas horas antes, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández-Mañueco, ha insistido ante los medios en que esas medidas son voluntarias y ha negado que se vaya a obligar a las mujeres que quieran abortar en un centro público que tengan que escuchar el latido del feto o hacerse un ecografía 4D.