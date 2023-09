Censura en TVE: Intxaurrondo reprende a un diputado del PP por atacar a Sánchez

La periodista Silvia Intxaurrondo lleva camino de convertirse en la nueva musa del PSOE, si es que no lo es ya. Este martes ha protagonizado uno de esos momentos que una televisión pública no puede permitirse: afear las palabras de un diputado del PP durante una entrevista en su programa La Hora de la 1 porque se refería “con palabras gruesas” a Pedro Sánchez y a su forma de gobernar.

Ha sido verdaderamente increíble ver a Intxaurrondo decirle a Miguel Tellado que si quería que continuase la entrevista no iba a dejar que le diera tanta cera, “palabras gruesas”, a Pedro Sánchez.

- Intxaurrondo: “Le voy a pedir que no utilicemos expresiones gruesas a la hora de referirnos a las reglas democráticas para poder seguir llevando esta entrevista”.

- Miguel Tellado: “Lamento que no le guste mi lenguaje. Yo lo que digo es que Sánchez atenta contra nuestra democracia”.

.@SIntxaurrondo: "Le voy a pedir que no utilicemos expresiones gruesas a la hora de referirnos a las reglas democráticas para poder seguir llevando esta entrevista"@Mtelladof: "Lamento que no le guste mi lenguaje. Yo lo que digo es que Sánchez atenta contra nuestra democracia" pic.twitter.com/K79L1zW5U7 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) September 26, 2023

Las palabras de Tellado que han escandalizado a Intxaurrondo son una crítica política absolutamente legítima. “Sánchez está dispuesto a prostituir la democracia y nuestra Constitución con tal de satisfacer su ego y su propio ombligo. Sánchez se ha convertido en un problema para la política de nuestro país”, ha dicho el diputado del PP, que también ha llamado “tránsfuga” al líder del PSOE y ha dicho que “no tiene escrúpulos, no tiene principios y no tiene valores”. Demasiado duro con el líder para la presentadora de TVE, que no ha podido consentirlo.

Miguel Tellado: "Nos faltan 4 votos y nos sobra dignidad. Es evidente que cuando tu rival político no tiene escrúpulos, no tiene principios, no tiene valores; lo tiene más fácil. Por eso Sánchez aspira a ser presidente" https://t.co/wZ6d2XNUJA#InvestiduraFeijóoRTVE pic.twitter.com/UkK0dDP46Z — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 26, 2023

El director de Contenidos Generales en RTVE, José Pablo López la puso y José Pablo López es el responsable de que Intxaurrondo siga ahí. Y seguirá, porque lejos de recibir reproches, recibe aplausos, muchos aplausos dentro y fuera de TVE por pararle los pies al facha del PP.

Tanto es así que el propio programa, La Hora de la 1, en lugar de avergonzarse de las palabras de su presentadora ha decidido poner un post en la red social X que a su vez se ha encargado de replicar la cuenta oficial de RTVE Noticias. Todo muy bochornoso.

La Hora de la 1 evita tuitear a Vox, pero da cancha a Bildu

Por cierto, ni La Hora de la 1 ni RTVE Noticias han colgado ningún post con extractos de la entrevista a Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, que ha intervenido en el programa poco después que Tellado. De la proetarra Mertxe Aizpurúa por supuesto que sí, que todavía hay clases. ¡Y no se les cae la cara de vergüenza, oiga!

Hace unos años, por mucho menos se vestían de negro los periodistas de TVE. Hoy se visten de rojo, rojo PSOE.