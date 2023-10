Israel condena el ataque al hotel de Barcelona por "brutal y antisemita"

Rodica Radian-Gordon, embajadora de Israel en España, no ha dudado en condenar "enérgicamente" el acto "brutal y antisemita" que ha ocurrido el pasado sábado en Barcelona en el que unas 50 personas han ocupado la entrada del Hotel Cortés, de propiedad israelí, en el distrito barcelonés de Ciutat Vella bajo el lema 'Paremos el genocidio en Gaza'.

En un mensaje en su perfil de X (antes Twitter), la embajadora israelí ha hecho un llamamiento para que se condenen de forma "inequívoca" las agresiones contra ciudadanos judíos, "ya sean españoles o israelíes, sus sinagogas y sus propiedades", ha señalado.

Islamized Spain...



In a show of power and intimidation, Hamas supporters targeted the "Jewish-owned" Hotel Cortés in Barcelona.



They singled out the hotel due to its ownership by the Israeli investor group Nitsba, which acquired it two years ago.



The radicals seized control… pic.twitter.com/6L6Q3wTHk5