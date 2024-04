Nace 'Giro 180', un nuevo partido que promete eliminar impuestos y subvenciones

Este sábado, en Madrid, el partido 'Giro 180', que se presentará a las próximas elecciones europeas del 9 de junio, ha protagonizado su primer acto público. Aseguran que "darán la batalla".

Ha emergido en el panorama político un nuevo partido bajo el nombre de Giro 180. Su principal objetivo, para ganar influencia y espacio mediático, es concurrir a las próximas elecciones europeas del 9 de junio.

Esta agrupación política ya ha conseguido a más de 2.000 afiliados y su enfoque principal radica en abordar el creciente descontento hacia la clase política vigente. Entre las propuestas que destacan de su plataforma se encuentra la radical idea de eliminar tanto las diputaciones como el Senado, con la intención de reasignar a sus funcionarios a otros departamentos. Asimismo, abogan por la abolición de cualquier tipo de subvención a partidos políticos, asambleas, sindicatos y otras organizaciones similares.

Acto de presentación de Giro 180 en Madrid

Además, otra de las medidas más llamativas que plantean es que los políticos no dependan exclusivamente de los impuestos de los ciudadanos para su sustento, sino que se vean obligados a mantener empleos privados. No solo eso. Proponen, también, un cambio en la estructura de gobierno de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, sugiriendo que estos no sean dirigidos por políticos, sino por funcionarios del grupo A.

Otra defensa significativa es la aplicación de consecuencias legales para los presidentes del Gobierno que no cumplan con el programa electoral presentado a sus votantes, contemplando penas de prisión de hasta 6 años.

Carlos Gutiérrez, el líder de Giro 180

Al frente de esta nueva formación se encuentra Carlos Gutiérrez Ortín, un autónomo, emprendedor y licenciado en Odontología con especialidad en Ortodoncia. Su motivación para liderar este partido radica en el deseo de pasar de la queja a la acción, expresando: "Quiero dejar de quejarme por las cosas que veo que no funcionan y empezar a solucionarlas".

Gutiérrez Ortín cuenta con un equipo diverso de colaboradores, entre los que se destacan el secretario general Francisco Simón, profesor de economía y figura habitual en las tertulias de diversos medios de comunicación, así como Ricardo Morado, secretario de organización y presidente de la asociación democrática ciudadana.