Feijóo busca 'borrar' a Ciudadanos: absorción total en PP y no solo en Cataluña

Cuca Gamarra está negociando la integración de Ciudadanos en el PP "desde hace tiempo", aseguran a ESdiario. Antes de la convocatoria de las elecciones en Cataluña y a nivel nacional.

La convocatoria anticipada de las elecciones en Cataluña, para el 12 de mayo, ha precipitado unas negociaciones que se venían desarrollando "desde hace tiempo", confirman fuentes de la dirección nacional del PP a ESdiario. Así, el deseo de Feijóo de "integrar", describen los populares, a Ciudadanos se venía negociando desde las más altas instancias de la dirección del partido, concretamente por Cuca Gamarra -desvelan las mismas fuentes-, tiempo antes de la convocatoria de comicios en Cataluña. Es más, se perseguía desvelar la bomba de la absorción de Ciudadanos en el PP, si es que finalmente se conseguía el acuerdo, en el marco de las elecciones europeas que se celebrarán en junio de este año.

En cualquier caso, lo que reiteran las solventes fuentes populares consultadas por este periódico es que estas negociaciones "transcienden a las elecciones". Esa es la clave. "Se busca la integración de un partido nacional en otro nacional", reiteran desde la dirección del PP. En otras palabras: que Ciudadanos deje de existir como partido y se "integre totalmente", eso sí, "manteniendo las siglas del PP", una línea roja de los populares que está dificultando el conseguir un acuerdo, más allá de los "egos" -confirman otras fuentes consultadas- de los que conforman la actual dirección nacional de Ciudadanos.

No se trata, por consiguiente, de una negociación enmarcada en Cataluña. De ahí que la dirección del PP catalán no forme parte de estas negociaciones y, más aún, esté tan solo puntualmente informada -menos de lo que le gustaría- de cómo fluyen las conversaciones. "Juntos seríamos más fuertes", justifican fuentes del PP la integración perseguida de Ciudadanos a nivel nacional, y, además, "se ahorrarían [en Ciudadanos] una derrota electoral en Cataluña y en las próximas elecciones", advierten los mimos populares consultados.

"Tenemos posiciones común en temas muy importantes con Ciudadanos", subrayan fuentes de la dirección del PP a ESdiario. Entienden desde el PP, en esta línea, que "integración es venir y que hablemos de todo" pero que, en todo caso, se enmarca "a nivel nacional", insisten.

Inés Arrimadas y su participación en la campaña de Cataluña

En otro orden de cosas, desde el PP también están tratando de conseguir la implicación -al menos- en la precampaña y campaña electoral para las elecciones de Cataluña de Inés Arrimadas, otrora presidenta de Ciudadanos.

Tal y como hemos adelantado en ESdiario, la dirección nacional del Partido Popular ya ha puesto en marcha el diseño de una sólida estrategia para aglutinar, transversalmente, al mayor número de votantes "constitucionalistas", denominan en Génova, posibles.

E Inés Arrimadas podría llegar a jugar un papel fundamental. Eso es lo que están persiguiendo en estos momentos desde Génova. "La dicotomía que se presentará en Cataluña será o Puigdemont o el PP", desvelan a este periódico fuentes muy solventes del PP nacional. Y es que los de Feijóo, y aquí reside la clave, incidirán en campaña que el único partido realmente constitucionalista y capaz de concentrar el voto en Cataluña es el PP: "El PSC de Salvador Illa es el PSOE de Pedro Sánchez, el de la Ley de Amnistía inconstitucional", subrayan a ESdiario las mismas fuentes consultadas. El PSC, por tanto, y así lo repetirán en precampaña y campaña por doquier los populares, "ha dejado de ser constitucionalista". "Vamos a eliminar al PSC de la categoría de constitucionalista porque está al lado de Puigdemont", reiteran las solventes fuentes consultadas.

Y es esta lógica la que lleva a Feijóo y a su más cercano equipo a previsualizar el potencial activo que representa Inés Arrimadas. "La estrategia es intentar conseguir para el PP el antiguo apoyo electoral que tuvo Ciudadanos en Cataluña en el año 2017 y, sobre todo, el de las grandes zonas metropolitanas", desvela a ESdiario un destacado popular consultado.

El liderazgo de Alejandro Fernández en el PP de Cataluña

Por su parte, desde el PP insisten en no confirmar, por el momento, que el candidato al 12M catalán sea Alejandro Fernández, el actual líder de los populares catalanes. "Queremos una candidatura sólida y en vías de crecimiento en Cataluña", desvelan a ESdiario fuentes de la dirección nacional, a pesar de que, reconocen, "todavía no estamos en esa pantalla". Primero quieren zanjar las negociaciones con Ciudadanos y, a continuación, tratarán la candidatura del PP en Cataluña.

Y aunque, reiteran desde Génova, "no tenemos presión", les resulta imposible ocultar el cuestionamiento del liderazgo de un Alejandro Fernández que ya ha lanzado varios pulsos a la dirección nacional del partido. A pesar de ello, todo indica, el que prosiga siendo el líder del PP de Cataluña no está en peligro: son conscientes en Génova que, uno, Alejandro Fernández cosecha un hondo apoyo en la militancia popular catalana y que, dos, no daría tiempo a articular unas primarias -como se piden- para una democrática elección de un nuevo líder. Sería, en estos momentos, un "melón", denominan algunas fuentes consultadas, que no merece la pena abrir.

En cualquier caso, fuentes solventes del PP de Cataluña no lo ocultan a ESdiario y reconocen que "el liderazgo de Alejandro Fernández lleva ya tres años cuestionado" y que "el PP de Cataluña se divide entre los que apoyan a Alejandro y los que son fieles al presidente [Feijóo]", destacan.