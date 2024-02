Temor en el sanchismo: Santos Cerdán podría caer por el escándalo de Koldo

En el PSOE apuntan a que el portero de puticlub y ex asesor no llegó a Ferraz por Ábalos, sino por ser amigo del actual secretario de Organización y negociador con Puigdemont

Santos Cerdán saltó a la fama mediática cuando protagonizó la famosa foto con Carles Puigdemont en Bruselas para negociar la investidura de Pedro Sánchez. El presidente lo había nombrado en la última remodelación de la ejecutiva del PSOE como secretario de Organización -el número 3 del partido- y confió en él para encarrilar el duro acuerdo con el prófugo catalán. No era un gran conocido para el gran público, pero en el sanchismo sí lo conocían bien: había estado junto a Pedro Sánchez desde el inicio de las primarias para reconquistar el PSOE junto a otro nombre que ahora amenaza a los socialistas, el de Koldo García Izaguirre.

Desde que saltó la información de la detención de Koldo García Izaguirre -de portero de puticlub a ex asesor del ministerio de Transportes y ex consejero de Renfe-, todas las miradas se han puesto sobre el ex ministro José Luis Ábalos, ya que Koldo García Izaguirre actuaba como su asistente o mano derecha. Sin embargo, muchos señalan que el verdadero amigo de Koldo García y la persona que lo metió en los círculos de poder de Ferraz fue Santos Cerdán.

Santos y Koldo, amigos de Navarra que se fueron a Madrid

Koldo García Izaguirre y Santos Cerdán son amigos procedentes del PSOE de Navarra, con carreras políticas paralelas como concejales de dos municipios navarros. Fueron los principales apoyos de Pedro Sánchez en la Comunidad Foral cuando el ahora presidente se recorrió todas las federaciones para recoger avales para presentarse a las primarias del PSOE.

Tanto confió Pedro Sánchez en ellos que Santos Cerdán alquiló un local para custodiar los 53.117 avales que había recogido Sánchez para que se pudiese presentar a las primarias y que iban a entregar al día siguiente en Ferraz, local que custodió su amigo Koldo García Izaguirre, tal y como recoge Sánchez en su libro.

Con el triunfo de Pedro Sánchez en el PSOE, Santos Cerdán llega a la ejecutiva socialista y trae a Madrid a su amigo Koldo García Izaguirre, que acabará de sombra de José Luis Ábalos. En el PSOE temen que las informaciones y la conexión de Santos Cerdán con Koldo García acaben dinamitando la actual cúpula del PSOE donde Cerdán es el número 3. Ábalos no tiene cargo orgánico ni político importante en la actualidad, pero Santos Cerdán sí, siendo una pieza clave en los acuerdos del PSOE con Junts.

Koldo García también hacía labores de escolta para el PSOE y Santos Cerdán



En el vídeo se le ve acompañando a Cerdán para proteger los avales de Sánchez en las primarias contra Susana Díaz pic.twitter.com/1zlEhIuW20 — Irene Robles de Alda 🇪🇸 (@IreneRAlda) February 22, 2024

El propio Santos Cerdán, preguntado por Koldo García Izaguirre, ha reconocido que eran amigos pero se ha mostrado “sorprendido por la noticia” y que no tenían "ninguna sospecha" de su entonces colega, marcando distancia con el escándalo.

Pero el PP no lo ve así y ya apunta al secretario de Organización del PSOE. “El caso no es Koldo, el caso son Ábalos, Cerdán y Sánchez ¿Todo comenzó recorriéndose España en 2017?”, indica la vicesecretaria del PP, Ester Muñoz. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido explicaciones a Sánchez, denunciando que el presidente "da ni media explicación sobre personajes como Tito Berni, Koldo y sus negocios turbios con varios ministerios implicados".