Junqueras se burla a la cara de Sánchez: "Si hay que volver a la cárcel volveré"

El líder de Esquerra desafía al presidente del Gobierno a menos de dos meses de la celebración de las elecciones catalanas y con la Ley de Amnistía perfectamente encaminada.

Los partidos independentistas catalanes son cada vez más conscientes de lo que los necesita Pedro Sánchez para mantenerse como presidente del Gobierno. Coincidiendo con la precampaña de las elecciones del próximo 12 de mayo, miembros, tanto de Junts como de ERC, ya hablan abiertamente de que, después de acordar la Ley de Amnistía, el referéndum ya está sobre la mesa.

Como no podía ser de otra manera, el PSOE ha salido en tromba a desmentir que alguien haya hablado de referéndum con los independentistas catalanes. "Seré rotunda. El PSOE no está en ninguna negociación que hable de rupturas, de referéndum y de divisiones", ha subrayado la portavoz del PSOE, Esther Peña, que ha añadido: "Lo enmarcamos todo en esta cuestión electoral, que como le digo nosotros no compartimos ni en el fondo ni en la forma, pero entiendo que tienen todo su derecho a exponerlo".

Sin embargo, desde el flanco independentista no paran de echar gasolina al fuego y de dejar en evidencia a Pedro Sánchez. Ahora ha sido el mismísimo Oriol Junqueras, que ya fue condenado a 13 años de cárcel por su participación en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

En declaraciones a Nació Digital, el líder de ERC ha asegurado: "Tenemos que ser capaces de hacer un referéndum y de ganar la independencia y de ganar la causa de la república. Con suficiente apoyo de la gente debemos ser capaces de hacer esto, sin duda".

El exvicepresidente del gobierno catalán ha ido aún más lejos al recordar: "También dijeron que no podíamos hacer el referéndum de octubre de 2017", antes de reivindicar que "siempre, siempre, priorizarán este país y su libertad". De hecho, Junqueras se ha puesto en primera línea y ha recordado: "Si es necesario que algunos volvamos a la cárcel, volveremos".